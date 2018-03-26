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iha.com.tr »
Gündem »
İşte son bir haftada öldürülen terörist sayısı
26 Mart 2018 10:45
İşte son bir haftada öldürülen terörist sayısı
İçişleri Bakanlığı son bir hafta içinde 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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26 Mart 2018 10:45
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