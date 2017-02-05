Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İşte Suada'nın mazisi, küçük ada büyük dava!

İşte Suada'nın mazisi, küçük ada büyük dava!

Sarayın mimarına verildi. O ölünce vârislerine kaldı. Savaş çıktı devlet geri aldı. Önce kömür deposu sonra Galatasaray’a eğlence mekânı yapıldı.

İşte Suadanın mazisi, küçük ada büyük dava!

05 Şubat 2017 09:41

Sultan II. Abdülhamid’in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, İstanbul Kuruçeşme’deki Galatasaray Adası’nda (Suada) hak sahibi olduğunu ileri sürmüş, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi de buna itiraz etmişti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarına göre adanın mülkiyeti Galatasaray Spor Kulubü’nün elinde. Galatasaray Adası’na yönelik ilk tapu kaydı, 1880 yılında Hassa Mimarı Ermeni Serkis Efendi’ye ait. Serkis Bey, Hassa Mimarı Garabet Balyan’ın oğluydu. Sultan Abdülaziz Han, söz konusu adayı hizmetlerinden dolayı bu aileye verdi. İstanbul’da birçok saray ve köşke imzasını atan Serkis Balyan, yaşı ilerleyince küçük bir ev kondurduğu Kuruçeşme Adasına çekildi. 1899’da adıyla anılan adada öldü. Mülkiyet mirasçılarına kaldı. 1909’da Hükümet-i Seniyye-i Osmaniyye adına tescil edilen ada, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Şirket-i Hayriye’ye devredildi. Şirket, burasını kömür deposu yaptı. 1941’de Serkis kalfanın varisi olduklarını ispat eden bir aile adanın tapusunu aldı. 1948’de adanın tescili bu ailenin üzerine yapıldı.

Sahilin yanı başındaki adacık 28 hisseliydi. 14’ü belediyeye aitti. 1957 yılında yüzme ve dinlenme tesisine dönüştürülmek üzere peyderpey Galatasaray Spor Kulübü’ne satıldı. 1987’de ada yenilendi. Galatasaray Spor Kulübü, 3 bin 800 metrekarelik adacığın kıyılarını doldurdu, yanlarını açtı, içine havuz kondurdu ve yaklaşık 7 bin metrekarelik bir alan oluşturdu. 1978’de yıkım kararı çıktı ancak uygulanmadı. 2006 yılında “Suada” adını alan ada, eğlence mekânı oldu. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra tasfiye kanunu çıkarılmıştı. Buna göre, tescili yapılan arazinin maliklerine 10 yıl içerisinde itiraz hakkı tanınmıyordu. Şayet bu sürede itiraz edilmezse kayıtlar kesinleşmiş sayılıyordu. Yani Boğaziçi’ne demirlenmiş gemi görüntüsündeki bu ada Galatasaray’ın adına kayıtlı. Osman-oğlu ailesi hak iddia edemiyor. Tüm iç hukuk yolları ise kapalı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler: Galatasaray Adası, haberler, küçük ada, Suada


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!