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İşte Süper Loto 12 Ocak 2017 çekiliş sonuçları (MPİ Süper Loto 12 Ocak Perşembe)

Süper Loto'da 12 Ocak 2017 çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişte Aklınıza takılan ''Süper Loto sonuç, Süper Loto bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto 12 Ocak 2017 sonuçları neler, Süper Loto bu akşam çıkan numaralar hangisi, Süper Loto devretti mi, Süper Loto sonuç, hangi numaralara çıktı?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Süper Loto 12 Ocak 2017 çekiliş sonuçları (MPİ Süper Loto 12 Ocak Perşembe)

12 Ocak 2017 21:20

Süper Loto 12 Ocak 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 482. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olur olmaz saat 21:30'dan itibaren çekiliş sonucu sitemizde olacaktır...

SÜPER LOTO 12 Ocak 2017 SONUÇLARI:

08 13 15 21 22 46

 

İşte Süper Loto 12 Ocak ÇEKİLİŞİ DETAYLI SONUÇLARI 

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

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