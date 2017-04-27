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İşte Süper Loto 27 Nisan 2017 Perşembe çekiliş sonuçları açıklandı| MPİ Süper Loto sonuç ÖĞREN

Süper Loto'da 27 Nisan 2017 çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu. Süper Loto'da bu hafta yapılan çekilişte dev ikramiye nereye çıktı? Aklınıza takılan Süper Loto hangi numaralara çıktı, çekiliş sonuçları şanslı numaralar hangisi?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

İşte Süper Loto 27 Nisan 2017 Perşembe çekiliş sonuçları açıklandı| MPİ Süper Loto sonuç ÖĞREN

27 Nisan 2017 21:50

Süper Loto 27 Nisan 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 497. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaralar belli olur olmaz saat 21:30'dan itibaren çekiliş sonucu sitemizde olacaktır... MPİ Süper Loto sonuç ÖĞREN

SÜPER LOTO 30 Mart 2017 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ÖĞREN

27 Nisan 2017 kazanan numaralar

 

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13'er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12'şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su ana kadar hiçbir 4'lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

Etiketler: 27 nisan, loto sonuçları, milli piyango, mpi, perşembe, sonuç, süper loto


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