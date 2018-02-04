İşte Survivor 2018 Gönüllüler takımı! | Survivor 2018 gönüllüler takımı yarışmacıları

Heyecanla beklenen Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımı belli oldu. 10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018'in gönüllüler takımını Acun Ilıcalı paylaştı.
İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI!
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "şte #Survivor2018 Gönüllüler takımı, tüm yarışmacılara başarılar dilerim" yazdı. İşte isim isim Gönüllüler Takımı:
Cumali Akgül
Birsen Bekgöz
Ramazan Kalyoncu
Gizem Kurtulan
Melih Özkaya
Yağmur Banda
Ecem Karaağaç
Nevin Yanıt Baltacı
Anıl Berk Baki
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Marcus
Ünlüler takımından ise bu yarışmacılar yarışacak:
ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?
Survivor 2018 Ünlüler Takımı ise şöyle:
Hilmi Cem İntepe
Merve Aydın
Murat Ceylan
Sahra Işık
Nihat Doğan
Damla Can
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Adem Kıllıççı
Nagihan Karadere
Hakan Hatipoğlu
Ümit Karan