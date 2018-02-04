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İşte Survivor 2018 Gönüllüler takımı! | Survivor 2018 gönüllüler takımı yarışmacıları

Merakla beklenen ve en iyi sezonu yaşayacağı tahmin edilen Survivor 2018'e çok az zaman kaldı. Herkes Survivor 2018'de yarışacak gönüllüler takımını merak ediyordu. Ve Acun Ilıcalı beklenen fragmanı yayınladı. İşte Survivor 2018 Gönüllüler takımı ile ilgili tüm detaylar...

İşte Survivor 2018 Gönüllüler takımı! | Survivor 2018 gönüllüler takımı yarışmacıları

04 Şubat 2018 17:01

Heyecanla beklenen Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımı belli oldu. 10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018'in gönüllüler takımını Acun Ilıcalı paylaştı.

İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI!

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "şte #Survivor2018 Gönüllüler takımı, tüm yarışmacılara başarılar dilerim" yazdı. İşte isim isim Gönüllüler Takımı:

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus

Ünlüler takımından ise bu yarışmacılar yarışacak:

ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Survivor 2018 Ünlüler Takımı ise şöyle:

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadere

Hakan Hatipoğlu

Ümit Karan

 

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