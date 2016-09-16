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İşte Tarık Akan'ın gerçek ismi

Uzun zamandır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen usta sanatçı Tarık Akan'ın gerçek ismi Tarık Tahsin Üregül'dü.

İşte Tarık Akanın gerçek ismi

16 Eylül 2016 10:36

Bir süre önce akciğer kanserine yakalanan ve tedavisine devam edilen Türk sinemasının efsane oyuncusu Tarık Akan'dan bu sabah acı haber geldi. Asıl Adı Tahsin Tarık Üregül olan usta oyuncu, Ses Dergisi'nin yarışmasında birinci seçilerek sinemaya girmişti.

Tarık Akan'ın ağabeyi konuştu

Türk Sineması'nın efsane oyuncusu Tarık Akan özel bir hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölüm haberinin duyulmasıyla ailesi, sevenleri ve sanat camiası yasa boğuldu.

Asıl Adı Tahsin Tarık Üregül olan ünlü sanatçının ağabeyi Turgut Üregül de sanatçının hayatını kaybettiği hastaneye gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turgut Üregül yaptığı açıklamada, “Dostlar sağolsun. Dün buradaydım, rahatsızdı. Ciğerinin alındığını biliyoruz. Kanserden kurtuluş yok biliyorsunuz. Son tedaviler de netice vermedi herhalde. Gece 1'de öldüğünü duydum, hastaneden aldığım haberler” ifadelerini kullandı.

Üregül, kardeşinin kanser tedavisi gördüğünü belirterek, cenazenin defnedileceği yerin henüz kesinleşmediğini söyledi. 

Etiketler: Tarık Akan


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