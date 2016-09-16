Diğer
Kategoriler

İşte Tarık Akan'ın son mesajı

66 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Tarın Akan, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada "Ayaktayım, yürüyorum, güçlüyüm, umarım atlatacağım" ifadelerine yer vermişti.

İşte Tarık Akanın son mesajı

16 Eylül 2016 10:52

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarın Akan, 66 yaşında akciğer kanseri sonucu hayatını kaybetti.

111 film ve 4 dizide rol alan ünlü oyuncu, 1982'de Cannes'da 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı olurken, 1985'te Berlin Film Festivali'nde 'Gümüş Ayı Mansiyon Ödülü'nü almıştı.

"UMARIM ATLATACAĞIM"

Her fırsatta hayranlarına "iyiyim" mesajı veren usta oyuncu, son olarak Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavim devam ediyor. Ayaktayım, yürüyorum, güçlüyüm. Gayet iyiyim, umarım atlatacağım. Beni merak etmeyin" ifadelerine yer vermişti.

Etiketler: Tarık Akan


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!