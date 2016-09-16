Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarın Akan, 66 yaşında akciğer kanseri sonucu hayatını kaybetti.

111 film ve 4 dizide rol alan ünlü oyuncu, 1982'de Cannes'da 'En İyi Erkek Oyuncu' adayı olurken, 1985'te Berlin Film Festivali'nde 'Gümüş Ayı Mansiyon Ödülü'nü almıştı.

"UMARIM ATLATACAĞIM"

Her fırsatta hayranlarına "iyiyim" mesajı veren usta oyuncu, son olarak Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavim devam ediyor. Ayaktayım, yürüyorum, güçlüyüm. Gayet iyiyim, umarım atlatacağım. Beni merak etmeyin" ifadelerine yer vermişti.