Diğer
Kategoriler

İşte Tarkan’ın bebeğinin cinsiyeti

Onur Akay, “Aldığım duyumlara göre Tarkan’ın kızı oluyor" dedi.

İşte Tarkanın bebeğinin cinsiyeti

12 Şubat 2018 16:58

Ünlü şarkıcı Onur Akay, Megastar Tarkan’ın kızı olacağını iddia etti. Akay, baba olacağını sosyal medyadan duyuran Tarkan’la ilgili iddialarda bulundu. Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Tarkan’ın bebeğinin cinsiyetini açıklayan Akay, Beren Saat’in hamile olduğu yönündeki iddiaları ise yalanladı.

“ALMAYA’DA DOĞUM YAPACAK”

ABD’de evi olmasına rağmen, Miami’de dünyaca ünlü starların yaşadığı Palm Island’da 300 bin dolara bir yıllık villa kiralayan Megastar Tarkan’ın eşinin, doğumu orada gerçekleştireceği iddia edilmişti. Ancak Onur Akay, Tarkan’ın eşinin Almanya’da doğum yapacağını öne sürdü.

Etiketler: tarkan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç