İşte Tarkan’ın bebeğinin cinsiyeti

Ünlü şarkıcı Onur Akay, Megastar Tarkan’ın kızı olacağını iddia etti. Akay, baba olacağını sosyal medyadan duyuran Tarkan’la ilgili iddialarda bulundu. Twitter adresinden yaptığı paylaşımla Tarkan’ın bebeğinin cinsiyetini açıklayan Akay, Beren Saat’in hamile olduğu yönündeki iddiaları ise yalanladı.

“ALMAYA’DA DOĞUM YAPACAK”

ABD’de evi olmasına rağmen, Miami’de dünyaca ünlü starların yaşadığı Palm Island’da 300 bin dolara bir yıllık villa kiralayan Megastar Tarkan’ın eşinin, doğumu orada gerçekleştireceği iddia edilmişti. Ancak Onur Akay, Tarkan’ın eşinin Almanya’da doğum yapacağını öne sürdü.