İşte Tayyip Erdoğan'ın Bursa'ya istediği külliye

Bursa’nın her yerinden görülebilecek 41 metre kubbe yüksekliğine sahip olacak cami 6400 metrekaresi kapalı, toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve aynı anda 20 bin kişi ibadet edebilecek. Hafriyat çalışmalarının devam ettiği inşaat alanını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, içinde konferans salonu ile farklı dinlere mensup öğrencilerin de ibadet edebileceği mekanların bulunacağı külliyenin aynı zamanda sosyal, kültürel her türlü etkinliğin yapılabileceği önemli bir aktivite merkezi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan referandum öncesi yaptığı son Bursa ziyaretinde, Osmanlı dönemi eseri olan tarihi camilerle donatılan Bursa’ya bu döneme ait büyük bir eser bırakmak istediklerini, halkın toplanacağı büyük bir Cuma camiinin yapılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği büyük cami için en uygun yer Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde bulundu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi ile 4 minareli yapılacak olan külliye şeklindeki caminin kubbe yüksekliği 41,7 metre, minare yüksekliği 75,8 metre olacak ve Bursa’nın her yerinden görülebilecek. Toplam 10 bin metrekare alana inşa edilen cami, 6 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak. Açık ve kapalı alanlarda aynı anda toplam 20 bin kişinin ibadet edeceği külliye bünyesinde 1500 kişilik konferans salonu da yer alacak.

Önemli bir aktivite merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay ile birlikte hafriyat çalışmalarının devam ettiği külliye inşaatında incelemelerde bulundu. Bursa’ya böyle bir eser kazandırılmasını yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da son Bursa mitinginde bir talebi olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, bu konuda Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’nce başlatılan çalışmaların Büyükşehir Belediyesi desteğiyle önemli bir mesafe aldığını hatırlattı. Kampüs içinde toplam 10 bin metrekare alana sahip caminin 41 metre kubbe yüksekliği ile her yerden görülebileceğini dile getiren Başkan Altepe, “Tüm Bursa’ya hizmet edecek aynı zamanda sosyal, kültürel her türlü etkinliği yapılabileceği önemli bir eser. Nüfusu 70 bini bulan üniversitemizde kültürel, sanatsal, sosyal etkinliklerin yapılacağı, her türlü eğitimlerin yapılacağı önemli bir külliye olacak. Ekiplerimiz hafriyat çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda temel atma aşamasına geleceğiz. Bir an önce tamamlanıp, açıldığını görmek de inşallah bizlere nasip olur” diye konuştu.

İslami bir nişan bırakacağız

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılı Aralık ayında üniversiteye yaptığı ziyareti hatırlatarak, cami projesinin bu ziyarette gündeme geldiğini belirtti. O ziyarette üniversiteye yapmayı planladıkları inşaatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yaptıklarını ifade eden Ulcay, “Yapmayı planladığımız inşaatlardan biri de cami idi. Kampüs içindeki mevcut 3 bin kişilik caminin kubbesi saklanmış. Cumhurbaşkanımız da bunu bildiği için 4 minareli kubbeli bir cami yapmamızı istedi. Projeyi külliye şeklinde değerlendirip, çok amaçlı bir merkez olması yönünde gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Aynı zamanda üniversitemizde 4 bin yabancı öğrenci var. Bu öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını gidermek için külliye içinde farklı dinlere mensup kişilerin ihtiyaçlarını giderecek mekanlar olacak. 1500 kişilik planlanan konferans salonu ile Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nden sonra en büyük kongre merkezine sahip mekan olacak. Eskiden olduğu gibi sadece ibadet değil sosyal faaliyetlerin de icra edildiği mekan olarak düşünüyoruz. Kubbesi, minaresi ile İslami bir nişan bırakacak eser kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. İşadamlarımızın, hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” dedi.

Uğur Uslubaş-Samet Doğru