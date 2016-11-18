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İşte Trump’ın ilk görüştüğü lider

ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump’ın ilk görüştüğü lider Japonya Başbakanı Shinzo Abe oldu.

İşte Trumpın ilk görüştüğü lider

18 Kasım 2016 12:38

ABD’nin 45’inci Başkanı seçilen Donald Trump’ın, Ocak ayında görevi devralmasından önce yüz yüze görüştüğü ilk lider Japonya Başbakanı Shinzo Abe oldu. Abe, Peru’daki Asya-Pasifik Ticaret Zirvesi’ne katılmak için gittiği Peru’dan önce New York’ta Trump ile bir araya geldi. 1 buçuk saat süren görüşmede Trump’ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner da hazır bulundu. Japon lider, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğine vurgu yapan Abe, "Görüşmemiz sonucunda Trump’ın güvenilir bir lider olduğuna ikna oldum" dedi. Görüşmenin, Trump’la güven üzerine kurulu bir ilişki kurabileceğine olan inancını yenilediğini kaydeden Shinzo Abe, "İki ülke güven olmadan, ilişkiler ilerlemez" ifadesini kullandı.

Merakla beklenen görüşmede hangi konuların ele alındığı ve Trump’ın kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner’ın görüşmedeki rolünün ne olduğu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: Donald Trump, Shinzo Abe


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