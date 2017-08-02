Diğer
Kategoriler

İşte Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı” dedi.

İşte Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesi

02 Ağustos 2017 18:00

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üçüncü defa Çankaya Köşkünde toplanan Yüksek Askeri Şura’da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Sözcü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

İbrahim Kalın, YAŞ kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “30 Ağustos 2017 tarihi itibariyle rütbe bekleme süresini dolduran 28 general/amiral ile 107 albay kadrosuzluk, 1 amiral ise yaş haddini doldurması nedeniyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren emekliye sevk edilmiştir.

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamıştır. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı” dedi. 

Derya Yetim
 

Etiketler: yaş kararları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!