İşte Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni komuta kademesi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında üçüncü defa Çankaya Köşkünde toplanan Yüksek Askeri Şura’da alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Sözcü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

İbrahim Kalın, YAŞ kararlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “30 Ağustos 2017 tarihi itibariyle rütbe bekleme süresini dolduran 28 general/amiral ile 107 albay kadrosuzluk, 1 amiral ise yaş haddini doldurması nedeniyle 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren emekliye sevk edilmiştir.

30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal görev sürelerini tamamlamıştır. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı” dedi.

Derya Yetim

