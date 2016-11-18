Turkcell, yeni reklam yüzlerini seçti. Firmanın yeni yüzleri animasyon karakterleri olan ’Emocanlar’ oldu. Turkcell’in yeni reklam yüzleri Emocanların yer aldığı reklam filmi ekranlardaki yerini aldı. "7’den 70’e herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı 6 farklı Emocan karakteri, tüm Türkiye’nin iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en uygun teklifleri sunmak üzere ekranlarda boy gösterecekler" diyen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, sözlerine şöyle devam etti: "22 yıldır sektörün lider markası olarak her zaman müşterilerimizi odağımızda tutuyor, seslerine kulak veriyoruz. Emocanları yaratırken de müşterilerimizin iç görülerini dinledik, ünlü birini seçmek yerine herkesin çok seveceğine inandığımız 6 kendine özgü karakter ile karşılarına çıkmayı tercih ettik. 7’den 70’e herkesin kendisinden bir şeyler bulacağı Emocanlar sayesinde halkımızın markamızla olan gönül bağını arttırmayı hedefliyoruz”.