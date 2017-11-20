Diğer
Kategoriler

İşte Türkiye’nin uzay üssü

TUSAŞ/TAI bünyesinde kurulan ve az sayıda ülkede bulunan tesis ile Türkiye; uzay sistemleri montajı ve test hizmetlerini sürdürerek bu alanda küresel oyuncu oldu

İşte Türkiyenin uzay üssü

20 Kasım 2017 07:43

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi, Türkiye’nin ilk yerli ve millî uydusu Türksat 6A için çalışmalarını sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türksat AŞ tarafından yatırım maliyeti karşılanan merkezin işletmesini TAI yapıyor. TAI, uzman personeli ve endüstriyel altyapılarıyla USET Merkezi’nin ihtiyaç duyduğu tüm teknik desteği sağlıyor. Yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı anda montajı, entegrasyonu ve test faaliyetleri gerçekleşebiliyor. Uluslararası uzay projelerine de hizmet verilecek merkezde, ilk olarak Göktürk-1 uydusunun ileri entegrasyon ve çevresel testleri yapıldı. Türkiye, dünyada az sayıda ülkede bulunan bu tesis sayesinde uzay sistemleri montajı, entegrasyonu ve test hizmetleri alanında uluslararası oyuncu konumuna geldi. USET Merkezindeki uydu montaj faaliyetleri kapsamında ekipman, alt sistem, kablolama ve yapısal parçalar bir araya getirilerek, uydunun oluşturulması amaçlanıyor. Uydunun uzayda karşılaşabileceği muhtemel bütün senaryolar da oluşturularak, uydu bileşenlerinin performansları test ediliyor. Tüm fonksiyonel ve çevresel testlerden başarıyla çıkan uydu, fırlatma sahasına gönderilecek şekilde hazır hâle gelecek. Böylece USET Merkezinde uydunun yapımından fırlatılma anına ve yörüngeye oturtulmasına kadar geçecek bütün aşamalardaki şartlar, gerçeğe en yakın şekilde oluşturularak, sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığı görülebilecek.

A’DAN Z’YE BÜTÜN İŞLEMLER

Yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı anda montajı, entegrasyonu ve test faaliyetleri gerçekleşebiliyor.

Türkiye Gazetesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç