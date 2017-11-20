İşte Türkiye’nin uzay üssü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi, Türkiye’nin ilk yerli ve millî uydusu Türksat 6A için çalışmalarını sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türksat AŞ tarafından yatırım maliyeti karşılanan merkezin işletmesini TAI yapıyor. TAI, uzman personeli ve endüstriyel altyapılarıyla USET Merkezi’nin ihtiyaç duyduğu tüm teknik desteği sağlıyor. Yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı anda montajı, entegrasyonu ve test faaliyetleri gerçekleşebiliyor. Uluslararası uzay projelerine de hizmet verilecek merkezde, ilk olarak Göktürk-1 uydusunun ileri entegrasyon ve çevresel testleri yapıldı. Türkiye, dünyada az sayıda ülkede bulunan bu tesis sayesinde uzay sistemleri montajı, entegrasyonu ve test hizmetleri alanında uluslararası oyuncu konumuna geldi. USET Merkezindeki uydu montaj faaliyetleri kapsamında ekipman, alt sistem, kablolama ve yapısal parçalar bir araya getirilerek, uydunun oluşturulması amaçlanıyor. Uydunun uzayda karşılaşabileceği muhtemel bütün senaryolar da oluşturularak, uydu bileşenlerinin performansları test ediliyor. Tüm fonksiyonel ve çevresel testlerden başarıyla çıkan uydu, fırlatma sahasına gönderilecek şekilde hazır hâle gelecek. Böylece USET Merkezinde uydunun yapımından fırlatılma anına ve yörüngeye oturtulmasına kadar geçecek bütün aşamalardaki şartlar, gerçeğe en yakın şekilde oluşturularak, sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığı görülebilecek.

A’DAN Z’YE BÜTÜN İŞLEMLER

Yaklaşık 3 bin 800 metrekarelik temiz oda ve yer destek ekipmanlarına sahip merkezde, kütlesi 5 tona kadar birden fazla uydunun aynı anda montajı, entegrasyonu ve test faaliyetleri gerçekleşebiliyor.

Türkiye Gazetesi