İşte Türkiye'yi uçuruma sürüklemek isteyen hainler

1- Akın Öztürk: Hava Pilot Orgeneral. Yüksek Askerî Şûra Üyesi. 15 Temmuz darbe girişiminin askeri ayağının 1 numaralı ismiydi. Genelkurmay Başkanı Akar’ı gece boyunca darbeye ikna etmeye çalıştı. FETÖ mensubu darbeci cuntacıların atama listesini hazırlayanlar arasındaydı.

2- Mehmet Dişli: Tümgeneral. Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı’ydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ın odasına gelerek “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksin” diyerek darbe girişimini bildirdi. Akar’ın derdest edilmesi talimatını verdi.

3- Mehmet Partigöç: Tuğgeneral. Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı’ydı. 6-7-8-9 Temmuz 2016’da Ankara Konutkent’teki villada firari imam Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı. Sözde sıkıyönetim bildirisinde imzası bulunuyor. Sıkıyönetim talimatı olarak bilinen 20 maddelik ‘Harekât Yıldırım Planı’nı hazırladı.

4- Semih Terzi: Tuğgeneral. Özel Kuvvetler Komutanlığı 1. Tugay Komutanıydı (Öldü). Görevli olduğu Silopi’den önce Diyarbakır’a, ardından da Gölbaşı’nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek için geldi.

5- Hakan Evrim: Tuğgeneral. Akıncı Üssü 4. Ana Jet Üssü Komutanı’ydı. Genelkurmay Karargahından, Akıncı Üssü’ne getirilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ı darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan ve kendisine sözde darbe bildirisini TV kanallarında okuması için zorlayanlar arasında yer aldı. Akar’a ‘Dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen’le görüştürebiliriz’ dedi.

6- İlhan Talu: Korgeneral. Genelkurmay Başkanlığında Personel Başkanı’ydı. Saat 03.00 olan darbe girişimi saatini öne çektirdi. Karargahı ele geçirmek için içeri giren darbeci Özel Kuvvet görevlilerinden bir gruba bina içinde yol gösterdi. Genelkurmay 2. Başkanı Org. Yaşar Güler’in derdest edilmesine nezaret etti.

7- Gökhan Şahin Sönmezateş: Tuğgeneral. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz Yönetim Başkanı’ydı. 6-7-8-9 Temmuz 2016’da Ankara Konutkent’teki villada firari imam Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’te gerçekleştirilen suikast girişimine liderlik etti.

8- Ahmet Bircan Kırker: Tuğgeneral. Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanıydı. FETÖ’cü cuntacıların hazırladığı sözde atama listesine göre Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul Komutanlığına giderek komutayı ele alıp mevcut tümen komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol’un derdest edilmesi emrini verdi.

9- Ahmet Özçetin: Hava Kurmay Albay. 4. Ana Jet Üssü Harekât Komutanı’ydı. Akıncı Üssü’nde Ankara’da kritik noktaların bombalanması talimatını vererek, uçakların sevk ve idaresini yaptı.

10- Ali Kalyoncu: Tuğgeneral. Kara Kuvvetleri Komutanlığında Personel İşlem Daire Başkanı (Firari). Adil Öksüz’ün yaptığı darbe girişimi toplantılarına aktif olarak katıldı. 28. Mekanize Tugay Komutanlığına gelerek tank ve zırhlı araçları Ankara merkeze gönderme emrini verdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın kaçırılması eylemini planlayan grup içerisindeydi.

11- Ali Osman Gürcan: Tuğgeneral. Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı (Şırnak-Çakırsöğüt). 6-7-8-9 Temmuz 2016’da Ankara Konutkent’teki villada firari imam Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı. Yaklaşık 300 komandonun bulunduğu 2 taburu da alarak Cizre’ye doğru yola çıktı.

12- Ali Yazıcı: Kurmay Albay. Cumhurbaşkanlığı Başyaveri. Erdoğan’a yönelik suikast girişimini planlayan ekibin içerisinde yer aldı. Planın başarılı olabilmesi için Erdoğan’ın kaldığı Marmaris’teki otelin yerini öğrenerek cuntacılara söyledi.

13- Bilâl Akyüz: Kurmay Albay. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda Teşkilat Şube Müdürü’ydü. FETÖ’nün ‘Kara Kuvvetleri İmamı’ olarak gösteriliyor. 6-9 Temmuz 2016’da Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı. Darbe girişimi günü Akıncı Üssü’ne gidip, Ankara’nın çeşitli bölgelerindeki darbe faaliyetini yönlendiren isimler arasında.

14- Cemil Turhan: Kurmay Albay. Genelkurmay Personel Başkanlığı General Amiral Şube Müdürü. Darbe girişimi gecesi yayımlanan sözde sıkıyönetim direktifleri ve mesajlarında imzası bulunuyor. Genelkurmay karargâhına giren darbeci Özel Kuvvet personeli ile birlikte hareket ederek, personelin muhabere merkezine girmesini sağladı.

15- Doğan Öztürk: Kurmay Albay. Genelkurmay Strarejik Dönüşüm daire Başkanlığı’nda Proje Geliştirme Şube Müdürüydü. Özel Kuvvet Komutanlığı’ndan gelen 33 darbeci personeli karşıladı. 6 darbeciyi Genelkurmay Başkanının bulunduğu odasının katına yönlendirerek Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in derdest edilmesini sağladı. Genelkurmay’da çıkan çatışmaları yönlendirdi. Darbe faaliyetlerini Akıncı Üssü’nden yürüten cuntacı Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan ile helikopterlerin yönlendirilmesi, mühimmat nakli gibi konuları koordine etti.

16- Erhan Caha: Tuğgeneral. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Daire Başkanıydı. Darbe planı organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldı. Örgüt tarafından hazırlanan sözde atama listesinde Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığına terfi ettirildiği için karargahın kontrolünü ele geçirdi. Saat 19.58’de, darbe planının İstanbul sorumlularından cuntacı Muzaffer Düzenli’yi telefonla arayarak darbe girişim saatinin geriye çekildiğini tebliğ etti.

17- Ertuğrul Terzi: Kurmay Yarbay. 28. Mekanize Tümen Komutanlığında Tabur Komutanı’ydı (Mamak). Darbe planı organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldı. Cuntacılar tarafından kurulan “Türkiyem” adlı WhatsApp grubundan “Zırhlı araçların üzerine vatandaşın çıkmasına izin vermeyin. Çıkanı vurun, indirin.” mesajı yazdı.

18- Fırat Alakuş: Kurmay Yarbay. 28. Mekanize Tümen Komutanlığında Tabur Komutanıydı. Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı. Başında bulunduğu 32 kişilik darbeci Özel Kuvvet personelinin Akıncı Üssü’nden Genelkurmay Karargahına getirdi. Başta Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve diğer üst düzey komutanların enterne edilerek Akıncı Üssü’ne götürülmelerini sağladı.

19- Halil Gül: Yarbay. Kara Havacılık Komutanlığında Tabur Komutanıydı. Darbe girişimi gecesi Genelkurmay’a 4 kez iniş yaparak, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın bulunduğu derdest edilen komutanları Akıncı Üssü’ne götürdü.

20- Kubilay Selçuk: Tümgeneral. 2. Ana Jet Üssü Komutanı. Hava Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini yapan ekibin içinde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı darbe girişiminin başına geçmesi için ikna etmeye çalışan ve kendisine sözde darbe bildirisini TV kanallarında okuması için zorlayanlar arasında yer aldı.

21-Mehmet Şahin: Kurmay Albay. 4. Ana Jet Üssü Komutanlığı. Akıncı Üssü’nde, ülke çapında eyleme katılan uçak ve pilotları yönlendirmek suretiyle darbe girişimine aktif olarak katıldı.

22- Muhsin Kutsi Barış: Kurmay Albay. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı’ydı. Genelkurmay Başkanlığı ile TRT’nin ele geçirilmesini planladı.

23- Murat Aygün: Tuğgeneral. Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanıydı. Ankara’da 10 ayrı kavşak noktasının trafiğe kapatılması ve kontrol altına alınması ile TİB Başkanlığını ele geçirme planlarını yapanlar arasında.

24- Murat Koçyiğit: Kurmay Albay. Jandarma Okullar Komutanlığıydı. Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı. Jandarma’daki darbe eylemlerini organize eden ekipte yer aldı.

25- Mustafa Barış Avıalan: Kurmay Albay. Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığında Şube Müdürü. Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı.

26- Muzaffer Düzenli: Kurmay Albay. Kara Kuvvetleri Komutanlığında Kurumsal Dönüşüm Şube Müdürü. Genel darbe planının İstanbul organizasyonunu yaptı. Tüm gece boyunca, Akıncı Üssü’nden İstanbul’daki eylemleri yönlendirdi.

27- Orhan Yıkılkan: Kurmay Albay. Genelkurmay Başkanı Başdanışmanıydı. 6-7-8-9 Temmuz 2016’da Ankara Konutkent’teki villada firari imam Adil Öksüz’ün liderliğinde yapılan darbe girişimi organizasyonu toplantılarına aktif olarak katıldı.

28- Osman Kardal: Kurmay Albay. Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Dairesi. Darbe gecesi Harekat Merkezi’ne sözde sorumlu olarak girdi. TSK’nın MEDAS sisteminden gönderilen sözde sıkıyönetim mesajlarında da imzasının bulunuyor.

29- Osman Kılıç: Kurmay Albay. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde görevliydi. Cumhurbaşkanı’na suikast, TÜRKSAT’a saldırı, Genelkurmay karargâhının ele geçirilmesi, Özel Kuvvetler karargâhının ele geçirilmesi, TRT baskını, kara havacılık karargâhındaki faaliyetlerle ilgili planlamalar yapan ve uygulayan ekibin içinde yönetici sıfatıyla yer aldı. Gece boyunca darbe girişimi faaliyetlerini Akıncı Üssü’nden sürdürdü.

30- Osman Ünlü: Tuğgeneral. Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanı’ydı. 4. Kolordu Komutanlığında komutan odasına geçerek zırhlı birlikleri ve darbe faaliyetlerini sevk ve idare eden Ali Kalyoncu’yla beraber süreci yönetti.

31- Ömer Faruk Harmancık: Tuğamiral. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanıydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar’ı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le görüştürmek isteyen cuntacılardan.

32- Özcan Karacan: Yarbay. Kara Havacılık Komutanlığında Tabur Komutanı’ydı. Kara Havacılık Komutanlığındaki saldırı tipi helikopterlerin uçuş ve personel koordinasyonunu sağladı.

33- Özkan Aydoğdu: Tuğgeneral. İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanıydı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kontrol altında tutulması, kontrolü Kuleli Askerî Lisesine verilen iki boğaz köprüsünün takviye edilmesi, çevik kuvvet şube müdürlüğünün ele geçirilmesi, Telekom’un ablukaya alınması, çevre yolu bağlantılarının kontrol altında tutulması eylemlerini uygulayan ekibe liderlik etti.

34- Ramazan Gözel: Kurmay Albay. Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü’ydü. Genelkurmay’da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın derdest edilmesini sağlayan ekibin içerisinde yer aldı.

35- Savaş Kabaklı: Kurmay Yarbay. 28. Mekanize Tümen Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı. Darbe girişiminin önemli güçlerinden olan ve olay günü şehri kuşatan tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekip içinde yer aldı.

36- Sinan Sürer: Tuğamiral. Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Değerlendirme Daire Başkanı’ydı. “Ateşeler” isimli WhatsApp Grubu üzerinden, yurt dışında bulunan askeri ataşelere darbe yapıldığını bildirdi.

37- Turgay Sökmen: Kurmay Yarbay. Jandarma Genel Komutanlığında görevliydi. Jandarma Genel Komutanlığının darbe eylemlerini organize eden ekibin içinde yer aldı.

38- Ünsal Coşkun: Tuğgeneral. Kara Kuvvetleri Kara Havacılık Okul Komutanı’ydı. Kara Havacılık Komutanlığının, içinde Cumhurbaşkanı’na suikast girişimini de kapsayan darbe planı dâhilindeki organizasyonunu yaptı