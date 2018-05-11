Diğer
Kategoriler

İşte UEFA'nın G.Saray kararı! Başkan açıkladı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptığı telefon görüşmesi sonucunda sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için ceza ve engeli olmadığını açıkladı.

İşte UEFAnın G.Saray kararı! Başkan açıkladı...

11 Mayıs 2018 16:18

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart‘ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti. Sarı-kırmızılılara beklediği müjdeli haber de geldi. Başkan Mustafa Cengiz, konuyla ilgili kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, “Az önce UEFA’dan bir telefon geldi; sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa’da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum. Önümüzdeki günlerde Cenevre’ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA’nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız” şeklinde konuştu.
UEFA’nın doğruları gördüğünü vurgulayan Başkan Cengiz, “Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın" diye konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç