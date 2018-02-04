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İşte Uludağ'da dağcının ölümden döndüğü o anlar...

Uludağ’ın zirvesinde eğitim tırmanışları esnasında bir dağcının kar balkonunun çökmesi sonucu yaşadığı korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, 60 metreden fazla yükseklikte yaşanan korku dolu anları tecrübesiyle atlattığını söyledi.

İşte Uludağda dağcının ölümden döndüğü o anlar...

04 Şubat 2018 10:26
İşte Uludağ'da dağcının ölümden döndüğü o anlar... - Tıkla İzle

Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyelerinin kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Uludağ’ın zirvesine gerçekleştirdikleri tırmanış eğitimi esnasında kar balkonunun çökmesi saniye saniye kameralara yansıdı. Dağcılık kulübünün üyeleri, başarılı tırmanışının ardından zirveye doğru ilerlerken, ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk’ün kar balkonu üzerinde yürüdüğü esnada meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Kendini son anda sağ tarafa atan Şentürk, kopan kar kütlesinin aşağı kadar inmesini takip etti. Zirveye ulaşan ekibe dahil olan Şentürk, yaşadıklarını anlattığında ise kopma sesinin onlara kadar geldiğini öğrendi.

Yaşadığı korku dolu anları İHA muhabirine anlatan Başkan Şentürk, “Ekibe katılmak üzere zirve sırtında yükselirken, fazla kenara gitmişim. Zayıf olan kar balkonuna basmamla kopması bir oldu. Benim ağırlığımı taşıyamadığını hissettiğim anda kendimi yana attım. Bu davranış hatalı, ancak bizler dağlarda her an meydana gelebilecek tehlikeleri hesaplayarak hareket ediyoruz. Yaklaşık 60 metre yükseklikten kopan bir kar kütlesiydi. Yapılan tırmanışlarda her zaman bilgi ve deneyimi yüksek kişilerin olmasında fayda var” dedi.

Abdullah Çibir
 

 

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