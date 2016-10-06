Yenibosna 75. Yıl Karakolu yakınlarında saat 15.40 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Bahçelievler ilçesi Fatih Caddesi'nde bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, olayda 10 kişinin yaralandığını belirterek, “15. 45 sıralarında Bahçelievler Fatih Caddesi'nde bir motosikletin bombalı bir motosikletin park edilmesi suretiyle bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama neticesinde 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Daha önceki açıklamamızda 1'i ağır 5 yaralı olarak açıklamıştık ama şuanda aldığımız bilgiye göre yaralı sayımız 10. Allah'a şükür ağır yaralımız yok, tedaviler davam ediyor. Olayın oluş şekli konuyla ilgili örgüt bağlantısı ve örgütün hangisi olduğu yönünde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Bir kişinin motosikleti olay yerine bıraktığını belirten Şahin, şüphelinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Birisi gelip motosikleti bırakıyor oraya. Kamera görüntülerini inceliyoruz. Polislerden yaralımız yok. Vatandaşlarımız yaralı. Bu tür olaylarda en ufak ihtimali er ihtimali değerlendirmemiz gerekiyor. 2. bir tuzaklanmış bomba olabilir veya niyet olabilir, vatandaşlarımızın çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmaları ve kendi güvenlikleri açısından uyarılara uymalarını bekliyoruz. 20 Temmuz olayları başladıktan sonra İstanbul'da tedbirlerimizi artırdık. Canla başla mücadele ediyoruz. Vatandaşlar şundan emin olsun ki her türlü tedbirler devam ediyor” diye konuştu.