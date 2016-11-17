Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya görevinden uzaklaştırılmış olup; Van Valisi İbrahim Taşyapan Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya görevinden uzaklaştırılmış olup; Van Valisi İbrahim Taşyapan Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.
Van Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda, Belediye Başkanı Bekir Kaya gözaltına alındı.
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