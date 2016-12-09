Diğer
Kategoriler

İşte yeni kimlik kartının ücreti

Hatay Valiliği yeni kimlik kartları için başvuruların 1 Ocak’da başlayacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre kimlik sahibi olmanın bedeli ise 15 TL.

İşte yeni kimlik kartının ücreti

09 Aralık 2016 17:07

İşte Hatay Valiliği'nden konuya ilşkin yapılan açıklama:

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14/01/2016 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulamasına 01/01/2017 tarihinden itibaren geçilecektir. Yeni Kimlik Kartlarında kişinin kimlik bilgileri, biyometrik verileri ve elektronik sertifikaları yer almaktadır.

Kimlik kartı başvurusu ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de 01/01/2017 tarihinden itibaren yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılacaktır.

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılır. Kimlik Kartlarının değişim işlemi esnasında vatandaşlardan 15 TL yeni kart ücreti talep edilecektir. Vatandaşlarımız bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine giderken yanlarında son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf getirmeleri gerekmektedir. Fotoğrafların vesikalık fotoğraf ölçüsünde olması, ön cepheden çekilmesi, alın-yüz ve çenenin açık olması, gözlüklü fotoğraflarda saydam camlı olması, arka fon renginin beyaz olması gerekmektedir.

Yeni Kimlik Kartlarının verilmesi için 18 yaşını doldurmuş vatandaşlarımızın bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Kimlik kartları 3 yıl içerisinde değiştirilmesi gerektiğinden vatandaşlarımızın mevcut nüfus cüzdanları ile kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yaptırmaya devam edeceklerinden ve yeni kimlik kartı alıncaya kadar mevcut nüfus cüzdanları geçerli olacaktır. Vatandaşlarımızın Alo 199 veya ekimlikrandevu.nvi.gov.tr portalı üzerinden randevu alarak gitmeleri aksi taktirde işlerini yaptırmakta sorunlar yaşayacakları;

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç