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İşte yerli Transformers Letrons’lar

Türk şirket Letvision’ın ürettiği Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip yerli Transformers otobot Letrons, görücüye çıktı.

İşte yerli Transformers Letronslar

27 Eylül 2016 18:58
İşte yerli Transformers Letrons’lar - Tıkla İzle

Türk yapımı Tranformers Letrosn’a ilgi büyük oldu. Letrons Gazi Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gazi Teknopark’da meraklıları ile buluştu. Satış Pazarlama Direktörü Turgut Alpagot, projeye ilişkin, “Bu proje için 1-2 ay literatür taraması yaptık. Sonrasında 8 ay gibi proje ile aktif uğraşma süresi var diyebiliriz. 12 kişilik teknik 4 kişilikte bir destek ekibiyle 16 kişilik bir ekiple 8 ay gibi bir sürede tamamlandı” şeklinde konuştu.

Alpagot, projenin maliyeti ile ilgili ise şunları kaydetti:

“Bol sıfırlı diyelim. Bu hem bir şirket sırrı hem de bizim genel bir politikamız diyelim. Şimdilik bunun ticari bir sır olarak kalmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.”

“Bizim ana amaçlarımızdan bir tanesi Letrons’u global bir marka haline getirerek, tüm dünyada ses getiren projelere imza atmak” diyen Alpagot, “Daha çok kurumsal firmalarla ve bu projeye yatırım yapabilecek. Yatırım ortakları ile mümkün” ifadelerini kullandı.

Alpagot, Letrons’un çalışma sistemiyle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

“Araç formundayken hareket haline gelebiliyor. İstediği zaman tekrar robota dönüşüp, robot formunda eklemlerini oynatabiliyor. Dünyada ilk olan kısımlarından biride budur 48 ayrı eklemini oynatabilmektedir. Açıldıktan sonra bir şov yapması gerekiyorsa şovunu yapıyor. Sesli bir diyaloga da girebiliyorsunuz. Şov dünyası ile ilgili çok ciddi teklifler alıyoruz. Uzaktan kumanda sistemi ile çalışıyor.”

Alpagot, ileriye yönelik ise projeyi geliştirmeye ilişkin çalışmalar olabileceği bilgisini verdi.

Etiketler: Letrons


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