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İşte Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün 1 saatlik görüşmeyle yeni anayasa konusundaki fikir alışverişinde bulunurken, idam konusunun da masada olduğu kaydedildi.

İşte Yıldırım-Bahçeli görüşmesinin detayları

11 Kasım 2016 11:26

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa kapsamında dün Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki isim, bir saatlik bir görüşmeyle, yeni anayasa konusundaki fikir alışverişinde bulundu. Bahçeli, AK Parti tarafından hazırlanan anayasa teklifini Başbakan Yıldırım'ın ağzından dinledi. Bahçeli, görüşmeye ilişkin detayları ise sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden açıklama yaparak paylaştı. Bahçeli'nin Twitter adresinde yer alan ifadeleri şöyle:
"Sayın Başbakan’ın şahsımla paylaştığı anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve makul buluyoruz. Sayın Yıldırım'la oldukça verimli geçen görüşmemizin, inanıyorum ki ülke ve millet hayrına güzel gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim. Henüz somut bir siyasi mutabakat sağlanmamış olsa da, önümüzdeki sürecin Türkiye’deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim."

Bahçeli, anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin hassasiyetlerini tekrarladı
Bahçeli'nin görüşmede anayasanın ilk 4 maddesine ilişkin hassasiyetlerini tekrarladığı öğrenilirken, idam konusunun da masada olduğu kaydedildi. Başbakan Yıldırım, tüm detayları Bahçeli'ye aktarırken, referandum için gereken 330 oy konusunda destek istedi. Görüşmede, daha önce 4 partinin uzlaştığı 60 madde AK Parti, MHP ve CHP'nin de anlaştığı 7 maddeli yargı paketini içeren başka bir alternatif çalışmanın da değerlendirildiği kaydedildi.  

Enise Yapar
 

Etiketler: Binali Yıldırım


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