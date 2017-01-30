DİSK/TEKSTİL Sendikası Genel Başkan Danışmanı Nihat Bencan, TEKSTİL Sendikası Gaziantep şubesinde yapmış olduğu açıklamada, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de faaliyet gösteren bir fabrikada çalışırken, sendikalı oldukları gerekçesiyle 3 fabrikada işten atılan 51 işçinin tazminat ve işe iade davasını kazandıklarını bildirdi.

Bencan, yaptığı açıklamada, DİSK/TEKSTİL Sendikası tarafından 2015 yılında özellikle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde başlayan örgütlenme çalışmalarında işverenler tarafından bu çalışmaların engellenmesi konusunda sendika üyelerine yönelik karşı birçok baskı yöntemleri uygulandığını söyledi.

Bencan, konuşmasının devamında “2015-2016 yılı özellikle Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçiler bu sorunlarla karşılaşmışlardır. Bir tarafta ekonomik kriz nedeniyle artan işten çıkarmalar, diğer tarafta Suriyeli kardeşlerimizin kaçak ve kölelik koşullarında çalıştırılması işçiler üzerinde baskı aracı haline getirilmiştir. Gaziantepli işçiler açlıkla, yoksullukla terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Anayasamızın, yasalarımızın bizlere sağladığı hakları dahi kullanamaz hale gelen işçiler, haklarını korumak istediklerin de ise her türlü baskı yöntemiyle sindirilmek istenmektedir. Sendika üyesi olan işçiler önce korkutulmakta ve en sonunda türlü bahanelerle işten çıkarılmaktadır.

“Bu yapılanların hepsi açık biçimde hukuka aykırıdır’’

Yapılanların hukuka aykırı olduğunu vurgulayan DİSK/TEKSTİL Sendikası Genel Başkan Danışmanı Nihat Bencan “İşverenlerin Anayasayı, yasaları yok sayan, “hukuk benim” diyen anlayışları mahkeme kararlarıyla birer birer çökmektedir. Başta üyelerimiz olmak üzere, hakkını arayan tüm işçiler ödenmeyen ücretlerini, kıdem tazminatlarını, izin paralarını ve hatta sendikal tazminatlarını geri almaktadır. Anayasa ve yasalardan doğan haklarını kullanarak sendikaya üye olan işçilerin bir kısmının işyerlerinden sırf sendikalı oldukları için yasalara karşı hile kullanmak sureti ile iş akitleri feshedildi. Ancak bu usulsüz ve kanun dışı uygulama işverenlere pahalıya mal oldu. Bu süreçte iş yerlerine karşı açılan tazminat ve işe iade davalarında artık sona gelindi. Verilen hukuki mücadele ve yargılama sonucu işverenler büyük tazminatlara mahkum edildi” ifadelerini kullandı.

“Yargı kararı tüm işverenlere örnek olacak’’

Verilen bu kararın tüm işverenlere örnek olacağını belirten Bencan, “Gaziantep OSB’de faaliyet gösteren 3 iş yerlerinde 51 işçi üyemizin yerel mahkeme ve Yargıtay süreçleri tamamlanmış olup, işçilerin tamamının tazminat ve işe iadelerine karar verilmiştir. Yargının verdiği bu karar, bölgede bu konuda özellikle sendikal tazminat konusunda emsal niteliği taşımaktadır. Her dava açan üyemiz yaklaşık çalışma durumlarına göre 12-16 aylık sendikal tazminata hak kazanmalarının yanında işe iadelerine de karar verilmiştir. Örnek olarak, iş yerinde bir yılını doldurmamış, yasalarımıza göre tazminat hakkı olmayan ancak sendikalı olduğu için işten çıkartılan üyelerimizin yaklaşık 12-16- aylık sendikal tazminat almaları ve işe iade edilmeleri kararlaştırıldı. Bu süreçte yılmadan Anayasa ve yasalardan doğan hakları olan sendikalı olma haklarından vazgeçmeyerek büyük sıkıntılar çekmelerine rağmen yılmadan yorulmadan işçi olma ve hak arama konusunda sendikaları DİSK/TEKSTİL’E sahip çıkan bu yürekli işçilerimizi candan kutluyor, tekrar işe iade edilen arkadaşlarımızla kol kola omuz omuza yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” diye konuştu.