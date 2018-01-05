İşten çıkarılan temizlik işçisi şefini bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Tıp Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Tıp Merkezinde bir süredir temizlik işçisi olarak çalışan E.A. işten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu hastane temizlik işlerinden sorumlu şef A.D. ile görüşmek için Turgut Özal Tıp Merkezi'ne gitti. Taraflar arasındaki tartışma sonrası, yaklaşık iki ay önce işten çıkarılan E.A. bıçakla saldırdığı A.D.’yi göğsünden ve kolundan yaraladı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, E.A. ise polislerce yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hasan Eryılmaz