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İşten çıkarıldı, keşif yaptı

Sivas'ta yaşayan 64 yaşındaki Rıza Cansu'un geliştirdiği çok fonksiyonlu araç görenlerin dikkatini çekiyor.

İşten çıkarıldı, keşif yaptı

21 Ağustos 2017 10:20
İşten çıkarıldı, keşif yaptı - Tıkla İzle

Seyrantepe Mahallesinde yaşayan evli ve 5 çocuk babası Rıza Cansu çalıştığı kurum özelleştirildiği için işten çıkarıldı. Kendisinin yapacağı türde bir iş bulamayan Cansu, 5 çocuğunu okutabilmek çok fonksiyonlu bir araç geliştirdi. Cansu bu araç ile Sivas'ta mahalleri sokakları ve köyleri gezerek hem su çekiyor, hem odun kesiyor, hem de bulgur çekiyor. Pancar motoru ile çalışan araç görenlerin dikkatini çekiyor.

Çimento fabrikasında işçi olduğunu işten çıkarıldıktan sonra böyle bir araç geliştirdiğini belirten Rıza Cansu," İşten çıkarıldım. Çocuklarım okuyordu. Çocuklarımı okutmak için, iş sahibi yapmak için bende bu aracı geliştirdim. Bu arabanın çok özellikleri var. Önünde bulgur çekerim. Orta bölümünden su çekerim. Arka kısımda odun keserim. Araca 1 tona yakın yük koyup taşırım. Arabanın motoru pancar motoru. Hala aracım çalışıyor. Yakın köyleri gidiyorum. Bu aracın maliyeti bana 50 bin TL'yi buldu. Şimdi ihtiyarladım. Şimdi aracımı satılığa çıkardım. 15 bin lira verdiler satmadım" dedi. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz

Etiketler: araç, Sivas


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