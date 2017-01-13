Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğü’nden emekli 61 yaşındaki İsmail Bıçakçı, kendisiyle aynı ismi taşıyan 32 yaşındaki oğlu İsmail Bıçakçı’ya geçen yılın Kasım ayında 67 DT 851 plakalı otomobilini emanet ederek İstanbul’a gitti.

İsmail Bıçakçı, babasının emanet ettiği otomobili geçen pazartesi evinin önüne park ederek işe gitti. 22.30 sıralarında evinin önünde bulunan otomobili sabah işten döndüğünde göremeyen Bıçakçı, hayatının şokunu yaşadı.

Evine giderek eşine otomobili soran maden işçisi, ailesinin de otomobilden haberi olmadığını öğrenince aracın çalındığını fark etti. Durumu önce İstanbul’daki babasına haber veren İsmail Bıçakçı, ardından da polis karakoluna giderek otomobilin çalındığı ihbarında bulundu.

İstanbul’da diğer çocuklarının yanında olan baba Bıçakçı da otomobilin çalındığı haberini alınca Zonguldak’a geri döndü.

Geriye üç gün önce çekilmiş fotoğrafı kaldı

İş dönüşü aracın kaybolduğunu fark etmesi üzerine emniyete başvurduğunu anlatan 32 yaşındaki maden işçisi İsmail Bıçakçı, “İşe giderken araba yerindeydi. Sabah 07.30’da işten döndüğümde araç yerinde yoktu. Beş gün oldu henüz araç bulunamadı. Hiç kimseyle bir husumetim yok. Arabanın değeri 15 bin liraydı. Kimseyle bir takıntımız yoktu. Araba temizdi. Sağlamdı. Orijinal bir otomobildi” diye konuştu.

Otomobilden geriye ise üç gün önce çekilmiş fotoğrafı kaldı.

“15 bin lira verdiler satmadım”

Baba İsmail Bıçakçı ise aracına 15 bin lira fiyat biçilmesine rağmen satmadığını anlattı. Araçta yakıt da olmadığını söyleyen baba Bıçakçı, şöyle devam etti:

“Geçen yılın Kasım ayında İstanbul’da işitme engelli çocuğumun yanına gitmiştim. Arabayı da oğluma bırakmıştım. 9 Ocak günü akşamı oğlum işe gidiyor. İki arabanın arasından otomobili almışlar. Ertesi sabah beni aradı. Ben de buraya geldim. Şu ana kadar bir gelişme yok. Gerekli yerlere bilgi verilmiş. Birilerinin eline geçer. Şüphelendiğimiz birisi de yok. Öndeki otomobil daha modelli bir otomobilmiş. Ama bizim otomobil çalınmış. Otomobilime 15 bin lira verdiler. Ama satmadım. Bakımlı bir otomobildi. 1999 model bir otomobildi. Yeni boyadan çıkartmıştım. Kendi isteğime göre boyatmıştım. Yalnız arabada yakıt yokmuş. Yakıt lambası yanıyormuş. Çok gideceği bir yer yok. Muhakkak bir yerden yakıt alması lazım. Ama şu ana kadar hiçbir yerden haber gelmedi.”

Zonguldak Adliyesi'ne gelerek savcılığa şikayette bulunan baba oğul, çalınan otomobilin bulunması için çabasını sürdürüyor.

Onur Altındağ



