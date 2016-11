Parti binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP İnegöl İlçe Başkanı Halil Büyükışıklar, bugüne kadar parti için birçok fedakarlıklarda bulunduklarını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl ilçe yönetimi olarak arkadaşlarımla beraber dürüst, çalışkan ve onurlu birer Atatürkçü olmaya dikkat ettik. Aldığımız tüm görevleri bugün ve daha öncesinde her zaman büyük bir özveri ile gerçekleştirmeye çalıştık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu laik, sosyal demokrat ve adaletli bir parti olduğuna inandığımız CHP'de maddi manevi fedakarlıklarda bulunduk. Tüm kamuoyununda bildiği gibi bizler yönetime geldiğimiz gün itibarı ile İnegöl'de CHP ve sol siyaset adına çok farklı bir izlenimi yarattık. Halkımızın takdirini aldık. Bu çalışkan ve onurlu duruşumuz siyaseten beklentisi olan bazı şahısları yani Genel Başkanın da daha önce ifade ettiği dinazorları rahatsız etmiştir. Dinazordan kasıt asla yaş kıstası değildir. Aksine koltuk, mevki ve makam için her şeyi göze alan hizipçi, şövenist ve kulisçiler topluluğudur. İçerisinde her yaştan partili bulunmaktadır. Bir ay önce başlayan bu karmaşık süreçte beni ilçe başkanlığından aldığını iddia eden İl Başkanlığı, MYK'nın görüşmeyi reddettiği konuyu neden tekrar İl Disiplin Kurulunda yeni bir soruşturma şeklinde başlatmak zorunda kalmıştır. Bu süreçte tüzüğü bilmediklerinin en büyük ispatı budur. Biz asla İl Başkanlığı ile mücadele etmekten kaçmıyoruz. Lakin şahsım adına iddia edilen uydurma ve düzmece suçların hiçbirisi suç değildir. Tamamı parti faaliyetleri gereği süreci hızlandırmak adına yapılmış başarılı çalışmalardır. İlçe kongresinden bugüne süregelen olayların asıl nedeni tamda budur. Önce il delegasyonu sabote edilmiştir. Sonrasında İl Başkanı ile yakınlığı olanlar tarafından Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız karıştırılmış ve ilçe yönetimi yıpratılmaya, çalıştırılmamaya uğraşılmıştır” diye konuştu.

Başarı sağlayamayan bu grupların sonrasında tüzüğün tek cümlesini kullanarak demokrat olmayan bir karara imza attığını ifade eden Büyükışıklar, “Hatta birçok il yöneticisinin konunun detaylarından haberi bile yoktur. Bu süreçte bir aydır mücadelemizi sürdürüyorduk. Fakat parti içinde ‘seçimle gelen, seçimle gider’ diyemeyen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’yi savunmaya geldiğinde bu sözleri tüm ulusa söyleyebiliştir. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü çizgisinden çıktığına inandığım, ben şahsım adına yönetim kurulu üyelerini bağlamayan fikrim doğrultusunda Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığı bırakana kadar ya da yeni bir genel başkan seçilene kadar sadece ilçe başkanlığı görevimden değil parti üyeliğimden de istifa ediyorum. Yönetim kurulum ise seçimle gelen seçimle gider ilkesinden yola çıkarak, benim görevden alınmam konusunda yapılanlardan dolayı yönetim kurulundan istifa etmişlerdir. Bazı yönetim kurulu üyeleri hariç birçoğunun parti üyeliği devam etmektedir. Yönetim kurulu istifa sayısına göre ilçe yönetimi düşmüştür. Bu yaşananlar sırasında bizlere sahip çıkan gerçek cumhuriyetçi, Atatürkçü ve demokrat parti üyelerimize binlerce teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Salih Bakıcı