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İstihbaratta yeni dönem! MİT ikiye bölünüyor

Fransa, ABD ve karma model olmak üzere yapılan 3 farklı çalışmanın ardından ortaya çıkan yeni yapı Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak ancak Başbakanlıkla da ilişkilendirilecek.

İstihbaratta yeni dönem! MİT ikiye bölünüyor

04 Ekim 2016 08:12

MİT’in yeniden yapılandırılarak iç ve dış istihbarat olmak üzere iki ayrı birim şeklinde faaliyet göstermesine ilişkin çalışma tamamlandı. Fransa, ABD ve karma model olmak üzere yapılan 3 farklı çalışmada son kararın Cumhurbaşkanı tarafından verileceği belirtildi. Hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, istihbarat birimlerinin yeniden yapılandırılmasının yasal düzenleme yerine, KHK ile gündeme getirilmesi kararlaştırıldı. Hükûmetin uzun süredir üzerinde tartıştığı yeni yapı için 3 alternatifli bir taslak hazırlandı. ABD ve Fransa modelinin yanı sıra her iki modelin de yer aldığı bir karma formülün bulunduğu taslak konusunda son kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtildi. Hazırlanan taslak ile istihbarat iç ve dış istihbarat olmak üzere iki birime ayrılacak. Her iki yapı da Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak. Kurulacak yeni yapı ‘müsteşarlık’ veya ‘başkanlık’ olarak adlandırılacak. Yeni yapının adının Ulusal İstihbarat Başkanlığı veya Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı olabileceği tartışılıyor. Ayrıca, kurulacak yeni yapı Başbakanlıkla da ilişkilendirilecek. Genelkurmay, Emniyet, Jandarma, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki istihbarat birimleri korunacak. Ancak bu birimlerin çalışmaları kendi faaliyet alanları ile sınırlı olacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapı ile gerektiğinde bilgi alışverişi yapacaklar. Hükûmet kaynakları bu konuda, “Kurumların kendi istihbarat birimleri kesinlikle makro düzeyde bir faaliyet göstermeyecek. Makro düzeydeki çalışmalar Cumhurbaşkanlığına bağlı birim tarafından yapılacak. Kurumlardaki birimler ise mikro düzeyde çalışacak” görüşünü dile getirdi.

Yücel Kayaoğlu - Türkiye gazetesi

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT


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