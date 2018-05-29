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İstihdam son bir yılda 1 milyon arttı

TEPAV verilerine göre; İstihdam son bir yılda 1 milyon arttı. İmalat sanayide istihdam artışı 202 bin oldu.

İstihdam son bir yılda 1 milyon arttı

29 Mayıs 2018 11:20

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Şubat 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2018 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 72. sayısını açıklandı. Buna göre; Şubat 2018’de Şubat 2017’ye göre 4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 1 milyon artış olurken, imalat sanayi sektöründe 4/a sigortalı çalışan sayısında 202 bin artış oldu.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 145 bin artışla bina inşaatı sektörü oldu. Bu sektörü 76 bin artışla eğitim, 65 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, 54 bin artışla perakende ticaret, 49 bin artışla insan sağlığı hizmetleri sektörleri takip etti. İstanbul, 165 bin artışla sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan il oldu. İstanbul’u 70 bin artışla Ankara, 64 bin artışla İzmir, 45 bin artışla Antalya ve 39 bin artışla Bursa takip etti.

İmalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan sektör 36 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü oldu. Bu sektörü 25 bin artışla ana metal sanayi, 24 bin artışla tekstil ürünleri imalatı, 16 bin artışla makine ve ekipman imalatı, 14 bin artışla metalik olmayan ürünlerin imalatı sektörleri takip etti.  

 

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