İstiklal Caddesi esnafından enflasyonla mücadeleye destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek tüm yurtta devam ediyor. Bu kapsamda Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da her gün binlerce yerli ve yabancı vatandaşın ziyaret ettiği İstiklal Caddesi'nde birçok dükkanın kampanyaya ürünlerinde yıl sonuna kadar en az yüzde 10 indirimle katılacaklarını açıkladı. Sonrasında bando takımı mini bir konser verirken, yerli yabancı birçok vatandaş o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Başkan Demircan, İstiklal Caddesi'ne çıkarak kampanyaya katılan dükkanların girişlerine, reyonlarına ve vitrinlerine indirim stickerlarını astı. Demircan, dolarla gelen fiyat yükselişinin sağlıklı olmadığına dikkat çekerek, enflasyonla mücadeleye destek veren satıcılara teşekkür etti.

“Esnafımızı takdir edip, alkışlıyorum”

Enflasyonla mücadelenin Türkiye'nin her yerinde kararlılıkla devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İstiklal Caddesi'nden bu duyarlılığı başlattık. Esnafımız, simitçimiz, pazarcımız herkes bir anda dolarla birlikte önümüze gelen bu sürecin sağlıklı olmadığının farkında. Aslında bizim işlerimiz iyi, hem turistimizde hem yoğunlukta sorun yok. Ama bu etkinliğe bir farkındalığı oluşturmak, kendimizin ötesinde ülkemize İstiklal Caddesi üzerinden bir destek vermeyi bir milli vazife gördü esnafımız. Ben bu anlamda esnafımızı takdir edip, alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

“İndirimle beraber ülkemize destek veriyoruz”

Tüm ürünlerinde indirime gittiklerini ifade eden bir gözlük dükkanının yetkilisi Semih Erdinç, “Biz mücadeleye destek olabilmek için tüm ürünlerimizde yüzde 50, yüzde 25 indirimle beraber ülkemize destek veriyoruz. Her daim ülkemizin yanındayız. Desteğe 3 ay boyunca da devam ediyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadeleye destek vermek için indirime gittiklerini ifade eden bir tatlı satıcı ise, “Bir yandan dolardaki artış nedeniyle insanlar kafasını dolara takıyor, bir yandan altın yükseliyor. Türk insanı her zaman indirimi sever" dedi.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı