İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

Her gün binlerce kişinin uğrak noktası haline gelen İstiklal Caddesi ilginç görüntülere sahne oldu. Arkadaşlarıyla Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde gezen bir kişi, yanında getirdiği at maskesini takarak gezmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği vatandaşa kestane yedirildi. At kafasını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. At maskesi takan kişi, “Benim adım zaten Ata. Kendi özelliğimi kişneyerek belli etmek istedim. Boş zamanlarımda evde at olarak geziyorum. Annem zaten ‘Seni doğuracağıma at doğursaymışım dedi'” ifadelerini kullandı.

Sümer Avcı