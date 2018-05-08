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İstiklal Caddesi’nde restoran yangını korkuttu

İstiklal Caddesi’nde bulunan bir restoranın ikinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken İstiklal Caddesi’ni dumanlar kapladı.

İstiklal Caddesinde restoran yangını korkuttu

08 Mayıs 2018 19:34

Yangın, 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi Meşelik Sokak’ta bulunan bir restoranın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden restoranın fırın bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar ve müşteriler hemen kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluşurken İstiklal Caddesi’ni dumanlar kapladı.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sümer Avcı

Etiketler: İstiklal Caddesi, yangın

 

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