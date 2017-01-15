Türkiye’de son zamanlarda artan terör olaylarını Beyoğlu’nda protesto etmek isteyen, çeşitli sivil toplum örgütlerine üye bir grup eylemci, öğleden sonra İstiklal Caddesi üzerindeki Tünel Meydanı’nda toplandı. Ellerinde Atatürk pankartları ve çeşitli dövizler olan grup, Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüdü. Eylemci grup yürüyüş sırasında “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Kahrolsun PKK, Kahrolsun IŞİD” sloganlarını atarken, yürüyüşün sonuna doğru İzmir Marşı da okundu. Grubun yürüyüşü sırasında polis, İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik önlemi aldı. Galatasaray Meydanı’na ulaşan eylemci grup, burada kısa bir basın açıklaması da yaptı.

Eylemci grup adına okunan basın açıklamasında “El birliğiyle Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Mustafa Kemal’in evlatlarıyız, askerleriyiz. Cumhuriyet’le kalın, Cumhuriyet devrimleriyle yaşayın, Cumhuriyet’e sahip çıkın” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından meşale yakan grup, eylem tamamlandıktan sonra İstiklal Caddesi’nden ayrıldı.

Hüseyin Coşkun



