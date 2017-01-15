Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstiklal Caddesi’nde teröre tepki yürüyüşü

İstiklal Caddesi’nde teröre tepki yürüyüşü

İstanbul Beyoğlu’nda son zamanlarda artan terör olaylarını protesto etmek isteyen bir grup eylemci, İstiklal Caddesi’nde yürüyüş düzenledi.

İstiklal Caddesinde teröre tepki yürüyüşü

15 Ocak 2017 16:10
İstiklal Caddesi’nde teröre tepki yürüyüşü - Tıkla İzle

Türkiye’de son zamanlarda artan terör olaylarını Beyoğlu’nda protesto etmek isteyen, çeşitli sivil toplum örgütlerine üye bir grup eylemci, öğleden sonra İstiklal Caddesi üzerindeki Tünel Meydanı’nda toplandı. Ellerinde Atatürk pankartları ve çeşitli dövizler olan grup, Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüdü. Eylemci grup yürüyüş sırasında “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” ve “Kahrolsun PKK, Kahrolsun IŞİD” sloganlarını atarken, yürüyüşün sonuna doğru İzmir Marşı da okundu. Grubun yürüyüşü sırasında polis, İstiklal Caddesi’nde yoğun güvenlik önlemi aldı. Galatasaray Meydanı’na ulaşan eylemci grup, burada kısa bir basın açıklaması da yaptı.
Eylemci grup adına okunan basın açıklamasında “El birliğiyle Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Mustafa Kemal’in evlatlarıyız, askerleriyiz. Cumhuriyet’le kalın, Cumhuriyet devrimleriyle yaşayın, Cumhuriyet’e sahip çıkın” ifadelerine yer verildi.
Basın açıklamasının ardından meşale yakan grup, eylem tamamlandıktan sonra İstiklal Caddesi’nden ayrıldı.

Hüseyin Coşkun 

 

Etiketler: istanbul beyoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç