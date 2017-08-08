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İstiklal Caddesi’nde yangın paniği

Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan bir otele ait elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

İstiklal Caddesinde yangın paniği

08 Ağustos 2017 20:57
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği - Tıkla İzle

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde bulunan bir otelin ikinci katında meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 18.45 sıralarında otelin ikinci katında bulunan elektrik panosunda henüz
belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde bütün oteli dumanlar kaplarken, çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri
yangına müdahale etti. Müdahale sonucunda yangın söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı. Otel çalışanları ve misafirler kendilerini dışarı attı. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken otelde maddi hasar meydana
geldi. 


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