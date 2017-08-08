İstiklal Caddesi’nde yangın paniği

Beyoğlu, İstiklal Caddesi’nde bulunan bir otelin ikinci katında meydana gelen yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 18.45 sıralarında otelin ikinci katında bulunan elektrik panosunda henüz

belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde bütün oteli dumanlar kaplarken, çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri

yangına müdahale etti. Müdahale sonucunda yangın söndürülürken bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı. Otel çalışanları ve misafirler kendilerini dışarı attı. Meydana gelen yangında yaralanan olmazken otelde maddi hasar meydana

geldi.