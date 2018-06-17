Diğer
Kategoriler

İstiklal Caddesi’ne bayram akını

İstiklal Caddesi Ramazan Bayramı nedeniyle en kalabalık günlerinden birisini yaşadı. Bayramın ikinci günü Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi hıncahınç doldu.

İstiklal Caddesine bayram akını

17 Haziran 2018 09:12
İstiklal Caddesi’ne bayram akını - Tıkla İzle

Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan vatandaşlar kendileri için alternatif eğlence yerlerini ve gezme yerlerine akın etti. Özellikle yerli ve yabancı turistler arasında son derece popüler olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine bayramın en uğrak yerlerinden biri oldu. Son zamanlarda olmadığı kadar yoğun görülen cadde ve meydan adeta insan akınına uğradı. İnsan selini andıran kalabalık nedeniyle insanlar yürümekte zorluk çekti.
Taksim ve İstiklal Caddesi esnafının yüzü bayramda da gülmeye devam etti. Kalabalık nedeniyle yoğun tempoda çalışan esnaflar bayramın bereketiyle birlikte geldiğini söyledi.  

Sümer Avcı
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç