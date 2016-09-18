Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » İstiklal Marşı çalınırken yol ortasında duran vatandaşa otomobil çarptı

İstiklal Marşı çalınırken yol ortasında duran vatandaşa otomobil çarptı

Manisa’da İstiklal Marşı'nı duyunca yol ortasında saygı duruşuna geçen vatandaşa otomobil çarptı.

İstiklal Marşı çalınırken yol ortasında duran vatandaşa otomobil çarptı

18 Eylül 2016 23:29

Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Mehmetçik Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Akhisar Belediye Spor- Beşiktaş maçı öncesi okunan İstiklal Marşı'nı duyarak yol otasında saygı duruşuna geçen Tuncay Zeyrek’e, Hasan G. (71) yönetimindeki 45 HS 257 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tuncay Zeyrek’i ilk müdahale sonrası Manisa Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Adem Şahin

Etiketler: kaza, manisa


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!