Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Mehmetçik Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Akhisar Belediye Spor- Beşiktaş maçı öncesi okunan İstiklal Marşı'nı duyarak yol otasında saygı duruşuna geçen Tuncay Zeyrek’e, Hasan G. (71) yönetimindeki 45 HS 257 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tuncay Zeyrek’i ilk müdahale sonrası Manisa Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adem Şahin