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İstiklal Marşı’nı bir de böyle dinleyin

Kütahya’da İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

İstiklal Marşını bir de böyle dinleyin

18 Ekim 2016 12:25
İstiklal Marşı’nı bir de böyle dinleyin - Tıkla İzle

Kütahya Halk Eğitim Merkezinde işaret dili kursu öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. 18 bayan kursiyer, 1 ay önce işitme engellilerin sesi olmak için ilk olarak İstiklal Marşı’nın 2 kıtasını işaret dili ile okumaya öğrendiler. İstiklal Marşı’nın sözlerini sabırla ve büyük istekle belki de onlarca kez tekrarlayan kursiyerlerin azimleri, törende duygulu anlar yaşattı.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, işitme engellilere güzel bir jest yapmak ve onlara vatan, bayrak sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

İşaret dili ile İstiklal Marşı’nı öğrenen kursiyerler ise bu çalışmadan hem mutlu hem de gururluydular. Kursiyerler işitme engellilerle daha kolay iletişim kurabilmek için kursa gelmeyi tercih ettiklerini söylerken, işitme engellilerin günlük hayata katılabilmelerine yardımcı olmak istediklerini de dile getirdiler.

Etiketler: işaret dili, istiklal marşı


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