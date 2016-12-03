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İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudular

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi IEEE Öğrenci Kulübü üyeleri, Engelliler Haftası münasebetiyle İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudu.

İstiklal Marşını işaret diliyle okudular

03 Aralık 2016 12:08
İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudular - Tıkla İzle

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)’nin ev sahipliğini yaptığı “Turuncu Etkinlikler” kapsamında, ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen “Erişilebilirlik Açısından Engelli Bireylerin Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu panele katılanlar bir sürpriz ile karşılaştı. ESOGÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM) tarafından dağıtılan turuncu atkılarla sahneye çıkan ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi IEEE Öğrenci Kulübü üyeleri, İstiklal Marşımızı işaret diliyle okudu.

IEEE Öğrenci Kulübü Başkanı Sühely Aslan, bir proje ile İstiklal Marşı’nı işaret diliyle dile getirmeye başladıklarını söyledi. Grubun Osmangazi Üniversitesinde kurulu bir öğrenci kulübünden oluştuğunu ifade eden Aslan, “Kendimizi sadece teknik açıdan değil sosyal açıdan da geliştirmek istiyoruz. Sosyal proje grubumuz var. Bu grup içinde yaptığımız çalışmalarda işaret dili ile İstiklal Marşı’nı dile getirebileceğimizi düşündük. Projeyi hayata geçirdik ve beğenildi. Üniversite bizimle irtibata geçti, bizden bu etkinlikte İstiklal Marşı’nı işaret diliyle sergilememizi istediler. Biz de kabul ettik” dedi.

“Biz onların daima yanındayız”
Projede Grup Sorumlusu olan Safiye Yücel ise, hazırlanırken çok sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, “Biz sürekli farkındalık oluşturmak için bu çalışmaları sürdürüyoruz. Onların sessizliğe ses olmak için yapılan bir çalışma. Destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Biz çok gurur duyuyoruz. Biz konunun farkındayız. Onların yanındayız ve seslerini duyurmaya çalışıyoruz” diyerek düşüncelerini ifade etti.
 

Aydın Sarıoğlu - Burak Tekin 


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