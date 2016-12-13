İstiklal Savaşı Gazisi torunu Saffet Gümüş ve arkadaşı Cemalettin Kaymakçı, Beşiktaş'taki saldırının gerçekleştiği noktada asker kıyafetleri ile 2 saat vatan nöbeti tuttu. Kar yağışına ve soğuk havaya aldırmadan İstiklal Savaşı ruhunu yansıtmak için nöbet tutan vatansever arkadaşlar, Saffet Gümüş’ün gazi dedesinin İstiklal Madalyasını ve Türk bayrağını bir an olsun elinden bırakmadı.

"Vatan için nöbetteyiz"

Saffet Gümüş, 17 yaşından beri dedesinin hikayelerini dinlediğini ifade ederek, "Dedem anlatırdı hep İstiklal Savaşını nasıl kazandıklarını. Son dönemde ülkeye bakıyorum; şehitler çok, vatanımıza göz diken hainler çok. Ben bu duygularla arkadaşımı da yanıma alarak dedim ki şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyalım dedik. Vatan için millet için geçmişimiz için 2 saat nöbet tutalım. Vatan için burada karın, kışın altında nöbet tutacağız" diye konuştu.

Ülkemize başsağlığı dileyen Cemalettin Kaymakçı, "80 milyon tek bir yumruk olmak için onları temsilen geldik. Biz ülkemizi seviyoruz ve dış güçlerin yaptığı oyunları görüyoruz. Bunları gördüğümüz için üzülüyoruz. Ülkemiz için şehitlerimiz için 2 saat nöbet tutacağız" şeklinde konuştu.