Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İstiklal Savaşı ruhunu Beşiktaş’ta yaşattılar

İstiklal Savaşı ruhunu Beşiktaş’ta yaşattılar

İstiklal Savaşı ruhunu yaşatmak isteyen iki vatansever arkadaş, Beşiktaş'taki saldırı noktasında şehitlerimiz için 2 saat vatan nöbeti tuttu.


13 Aralık 2016 21:49

İstiklal Savaşı Gazisi torunu Saffet Gümüş ve arkadaşı Cemalettin Kaymakçı, Beşiktaş'taki saldırının gerçekleştiği noktada asker kıyafetleri ile 2 saat vatan nöbeti tuttu. Kar yağışına ve soğuk havaya aldırmadan İstiklal Savaşı ruhunu yansıtmak için nöbet tutan vatansever arkadaşlar, Saffet Gümüş’ün gazi dedesinin İstiklal Madalyasını ve Türk bayrağını bir an olsun elinden bırakmadı.

"Vatan için nöbetteyiz"
Saffet Gümüş, 17 yaşından beri dedesinin hikayelerini dinlediğini ifade ederek, "Dedem anlatırdı hep İstiklal Savaşını nasıl kazandıklarını. Son dönemde ülkeye bakıyorum; şehitler çok, vatanımıza göz diken hainler çok. Ben bu duygularla arkadaşımı da yanıma alarak dedim ki şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyalım dedik. Vatan için millet için geçmişimiz için 2 saat nöbet tutalım. Vatan için burada karın, kışın altında nöbet tutacağız" diye konuştu.
Ülkemize başsağlığı dileyen Cemalettin Kaymakçı, "80 milyon tek bir yumruk olmak için onları temsilen geldik. Biz ülkemizi seviyoruz ve dış güçlerin yaptığı oyunları görüyoruz. Bunları gördüğümüz için üzülüyoruz. Ülkemiz için şehitlerimiz için 2 saat nöbet tutacağız" şeklinde konuştu.

Etiketler: nöbet, vatan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç