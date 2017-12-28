İstinaf Mahkemesi'nden, sela okunan camiyi basan palalı saldırganın cezasına indirim

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sela okunan Fatih Mihrişah Hacı Kadın camisini basıp elindeki palayla imamı yaralayan sanık Zeki Türkeri hakkında yerel mahkeme tarafından verilen toplamda 19 yıl 9 ay hapis cezasını kaldırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zeki Türkeri katılırken, şikayetçiler Adem Tunoğlu ve Nihat Altın ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“Tartışmada kendimi korudum”

Sanık Zeki Türkeri duruşmada söz alarak, “Olay sırasında başkalarının saldırısına uğradığım için camiye yöneldim. Beyanların aksine ben 'sizin devriniz bitti' şeklinde bir ifadede bulunmadığım gibi 'neden sela vermiyorsunuz?' diyerek sitem ettim. Sonunda tartışma çıktı, kendimi korudum. Elimde inşaat işi yaptığım için kullandığım yaklaşık 2 milimetre kalınlığında sac vardı" dedi.

“Sela okumamıza kızıp, ‘sizin devriniz bitti’ dedi”

Bunun üzerine söz alan müşteki imam Adem Tunoğlu, olay günü talimat gereği cami imam hatibi olarak sela okuduğunu belirterek, “Diğer müşteki Nihat Altın ile birlikte camide oturduğumuz sırada sanık geldi. Kapıların neden kapalı olduğunu söyleyip duvardan atladığını belirterek elinde pala olduğu halde küfürlü sözler söyleyip, sela okumamıza kızıp 'sizin devriniz bitti' anlamında sözler söyledi. Daha sonra görüntülerde olduğu gibi bize saldırdı, sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Müşteki Nihat Altın da söz alarak sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

“Pişmanım, mağdur taraftan özür diliyorum”

Tutuklu sanık Zeki Türkeri, olaydan dolayı pişman olduğunu ve darbeye destek amaçlı eylemde bulunmadığını kaydederek, “Mağdur taraftan özür diliyorum. Darbeyi önleme kastıyla ben de herkes gibi Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sokağa çıktım. Anlık gelişen olaylarda amacım kendimi korumaktı. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Kasten öldürmeye teşebbüs yerine kasten yaralama suçundan ceza

Sanık Zeki Türkeri toplamda 19 yıl 9 ay ceza almıştı. Ceza dairesi kararında, yerel mahkeme tarafından sanık Zeki Türkeri hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", şikayetçi Adem Tunoğlu'na yönelik "kasten yaralama"ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından verilen toplamda 7 yıl 3 ay 2 günlük hapis cezasını onadı.

Sanık Zeki Türkeri’ye yerel mahkeme tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını kaldıran daire, sanığın "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Alınan yeni kararlarla birlikte sanık Türkeri'nin cezası toplam 12 yıl 10 ay 17 güne indirdi.

Olayın Geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adem Tunoğlu'nun 15 Temmuz 2016'da FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, darbeye karşı halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Tunoğlu'nun cami hoparlöründen sela okuduğu anlatılırken, sela sesini duyan sanık Zeki Türkeri'nin bu duruma engel olmak amacıyla kesici aletle Mihrişah Camisi'ne geldiği kaydedilmişti.

Sanık Zeki Türker’in, ‘Bitti lan sizin devriniz. Hepiniz hesap vereceksiniz. Bundan sonra biz konuşacağız"dediğinin belirtildiği iddianamede, sanığın elindeki döner bıçağı ile imam Adem Tunoğlu'nu göğüs altından yaraladığı, Nihat Altın'nı da kafasından ve kolundan yaraladığı vurgulanmıştı.

Sanık Zeki Türker’i İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda, "silahlı terör örgütü FETÖ'nün üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" , imam Adem Tunoğlu'na karşı "kasten yaralama" , "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve Nihat Altın'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 19 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.