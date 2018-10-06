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İstinat duvar çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

İstinat duvar çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
İstinat duvar çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde özel bir okulun inşaat halindeki ek binasının istinat duvarının çökmesi sonrasında inşaatta çalışan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesi Koçören Mahallesi'nde yapımı devam eden özel bir okulun istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İnşaatta çalışan Fatir Murioğlu göçük altında kalırken, olayı gören iki işçi Murioğlu'nu kurtarmaya çalışırken yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan işçi Fatir Murioğlu'nun öldüğü belirlendi.
Yaralı kurtarılan 2 işçi ise sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gökhan Aklan
 

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