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İstinat duvarı yıkılan okulda eksik malzeme kullanılmış

İstinat duvarı yıkılan okulda eksik malzeme kullanılmış
İstinat duvarı yıkılan okulda eksik malzeme kullanılmış

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 573 öğrencinin eğitim-öğretime devam ettiği Atatürk Anadolu Lisesinin yıkılan istinat duvarının yapımında yanlış ve eksik malzeme kullanıldığı ortaya çıktı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre yıkılan istinat duvarının yaklaşık 15 sene önce yapıldığı, kullanılan dolgu malzemesinin yanlış seçildiği, karot alınmaksızın gözlemsel olarak duvardaki demir donatının yetersiz olduğu, yanlış dolgu seçiminin drenaj sisteminin çalışmasına engel olduğu, suyu hapsederek çökme ve yıkılmaya sebep olduğunun tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada şöyle denildi: “Alanda yapılacak olan çalışmaların iki aşamalı olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup, ilk olarak; 05.10.2018 Cuma günü saat 10.00 itibari ile kademeli olarak tahkimat duvarı yapımına başlanarak, 06.10.2018 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar tamamlanması ve 07.10.2018 Pazar günü okulda yapılacak olan KPSS sınavında vatandaşların can güvenliğinin sağlanarak sınavın gerçekleştirilmesine engel oluşturmaması planlanmıştır. İkinci aşamada ise; istinat duvarı detaylı projelerinin hazırlanıp, ihale kapsamında değerlendirilerek kalıcı çözüm planlanmıştır.”  

Metin Akyürek 

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