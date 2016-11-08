İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da yaşanan trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve vatandaşlara alternatif yollar sunmak için yeni bir çalışmaya imza attı. İstanbul’un en yoğun trafiğinin oluştuğu yerlerin başında gelen köprü trafiğini en aza indirmek için hazırlanan İstinye-Çubuklu arası arabalı vapur projesi 2017 yılı itibariyle hizmete giriyor. İlk etapta 3 arabalı vapurla, 10 dakikada bir sefer yapacak olan projeyle iki yaka arasının 7-8 dakikaya inmesi hedefleniyor. Proje, yolcu taşıma kapasitesi olan vapurlardan araçları karşı geçirmesiyle kalmayarak, vapurdan inen vatandaşların kolay ulaşım sağlaması için yeni toplu taşıma güzergahlarını da içeriyor.

"İstinye Çubuklu hattı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü ciddi oranda rahatlatacak"

İstinye-Çubuklu arasındaki arabalı vapur projesi hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımlarına yaptığı yatırımlara bir yenisi daha ekliyor. Yapmış olduğumuz ulaşım tahmin modeli çerçevesinde elde ettiğimiz yolculuklar öngörüsünde İstinye-Çubuklu arası arabalı sefer projesi hazırlandı. Bu projeyle her iki yakada da yer alan sahil bandındaki yollar ve özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ciddi anlamda rahatlatmak hedefindeyiz" dedi.

"Proje ile iki yaka arası 7-8 dakika olacak"

Projeyle karşıdan karşıya geçişlerin 7-8 dakika arasında olacağını söyleyen Ayözen, "2017 yılının başı itibariyle 3 arabalı vapur ile bu sistemi hizmete koyacağız. Geçiş aralığı 7-8 dakika olmakla beraber sefer aralıkları 10 dakikaya kadar düşmüş olacak. Her vapurla karşıdan karşıya 50 araç geçirmiş olacağız. Arabalı vapurla aynı zamanda 250 yolcunun da karşıdan karşıya geçebilecek. Günde 100 yakın sefer yapılacak. Günde toplamda 5 bin araç Anadolu’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan da Anadolu’ya geçmiş olacak ve günde yaklaşık olarak 25 bin yolculuk gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

"Bu projeyi destekleyecek toplu taşıma güzergahları planladık"

Sadece arabaları karşı geçirmekle kalmayacaklarını ifade eden Ayözen, "Bu projeyi destekleyici özellikle Beykoz ve Kavacık bölgesinde toplu taşıma güzergahları oluşturarak, karşıya geçecek vatandaşların taleplerini öngördüğümüz, Levent, Büyükdere aksına kesintisiz bir toplu taşıma güzergahı da oluşturmuş olacağız. Bunun yanı sıra sahil bandından gelecek yolcularında üst kodlara, Büyükdere, Levent istikametine, yine Çubuklu’dan Kavacık bölgesine yolculukların olacağını düşünüyoruz ve buna ek olarak yeni toplu taşıma güzergahları da planladık" şeklinde konuştu

"40 bin seferle, 1. 5 milyon aracı, 6 milyonda vatandaşı geçirmeyi hedefliyoruz"

Arabalı vapurların yılda yaklaşık 40 bin sefer yapmasını hedeflediklerini belirten Ayözen, "Yılda yaklaşık 40 bin seferle 1.5 milyon aracın karşıdan karşıya geçişi, 6 milyon yolcunun da Anadolu’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan da Anadolu’ya geçmesini hedefliyoruz. Bu proje ilk etapta üç arabalı vapurla başlayacak ve projenin bilinirliği arttıkça, sayı daha da artırılacak" ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa - Sadık Kahraman



