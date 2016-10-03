600’e yakın öğrenci sayısıyla ve Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 5 lisans ve 6 önlisans programıyla ilk akademik yıl açılışını gerçekleştiren İstinye Üniversitesi’nde heyecan doruktaydı. İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktar Asoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Burak Önal’ın yanı sıra üniversite hayatına atılan öğrenciler ve aileleri ile yoğun bir katılımın gerçekleştiği törende konuşan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Türkiye’ye yeni bir vakıf üniversitesi kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sene 600 kadar öğrenciyle başlıyoruz. Sahip olduğumuz, en iyiye yakın, ideal kadromuza ulaştık bile, daha da geliştireceğiz. Öğrencilerimize çok iyi bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Sadece bilimsel eğitim değil, bir taraftan bilgiyle donanırken bir taraftan da dünyaya ve ülkemize faydalı bireyler olmaları için uğraşacağız. Yani onların hem maddi hem manevi yönünü olabildiğince yükseltmek gibi bir idealimiz var. Daha spesifik olarak değerlendirildiğinde üniversitemiz girişimcilik ekosistemini daha başlarken oluşturdu. Hocalarımızın da yardımıyla öğrencilerimiz birlikte projeler üretecekler ve bunları alana indirecekler. Daha okurken onları hem stajla hem yarı zamanlı çalışmayla alanda olabildiğince baştan pratiğe sevk edeceğiz. Uluslararası bağlantılarımız da çok önemli. Başlar başlamaz uluslararası öğrencilerimizi bünyemize kattık. 0nlarla birlikte bir yapı oluşturduk. Yani yeniyiz ama aslında değiliz. Çünkü arkamızda özellikle sağlık sektöründe son 25 yıldır Türkiye’nin tecrübesi olan Medical Park Grubu’nun birikimi var. Özellikle sağlıkla ilgili bölümlerde büyük avantaj sağlıyoruz. Ama bu, bizim sadece sağlık üniversitesi olacağımız anlamına gelmez. Yavaş yavaş diğer bölümleri de açarak hemen hemen her konuda eğitim veren şimdiden Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME VE TIP DÜNYASINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK”

İstinye Üniversitesi’nin eğitime ve tıp dünyasına yeni bir soluk getireceğini söyleyen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oktar Asoğlu ise “Çok mutlu ve gururluyuz. Tıp dünyasına ve eğitime yeni bir soluk getirecek olan üniversitemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm ülkemize, öğrencilerimize, anne babalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada kendi çocuklarımızı eğitebileceğimiz nitelikte bir tıp fakültesi yaratmış olmanın haklı gururu içerisindeyiz. Çocuklarımızı da oldukça güzel bir eğitim modeliyle geleceğe, insanlığın hizmetine, ülkelerine vereceğimiz çok değerli ürünler olarak görüyoruz. Onları ülkemize 6 yıl sonra pırıl pırıl doktorlar olarak armağan edeceğiz” dedi.

“GELECEĞİN TEDAVİ PROTOKOLLERİ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDAN ÇIKACAK”

Araştırmaya çok önem veren bir üniversite olacaklarını belirten Asoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bilimin, insanlığın tedavi hizmetlerine ya da bir ürüne dönüşmesi gerektiğini bildiğimiz için üniversitemizin üçüncü katında geniş bir araştırma geliştirme laboratuvarı kurguladık. Bu nedenle geleceğin tedavi protokollerini belirleyebilecek çalışma ve araştırmalar İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarlarından çıkacaktır. Bunun da müjdesini şu anda veriyoruz. Gelecekte dünyadaki sayılı üniversitelerle yarışan bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Bunun temeli de araştırmadan gelir. Biz de bu yüzden çok değerli araştırmacıları bünyemize aldık. Arkadaşlarımız bizi oraya taşıyacaktır. Tüm anne babalara, Türk halkına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Umarım eğitimde istediğimiz soluğu, heyecanı, yarışma kültürünü ve etik değerleri taşıyabiliriz.”

