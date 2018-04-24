Diğer
Kategoriler

İstiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

İstiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

24 Nisan 2018 18:49

Kaymakam Faik Oktay Sözer, Yörükali Mahallesi'nde istiridyer mantarı üretim tesislerini gezerek mantar hasadı yaptı. Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, Yörükali köyünde birlik üyesi Halil Doğan’ın mantar üretim tesislerinde Kaymakam Sözer’i davet ederek, üretim tesisleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kaymakam Sözer’e mantar üretim tesislerini gezdiren Aydoğan, üretici pazarlarının önemine işaret etti.

İşletme sahibi Halil Doğan ise, 4 ayrı özel izolasyonlu, nemlendirme, iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma donanımlı çadırların yanında, mantar kompostosu için özel dezenfektasyon havuzu ve ekipmanları bulunduğunu anlattı. Halil Doğan, hasat edilen mantarların ertesi gün pazara gidene kadar 2.4 derecede özel soğuk hava odasında bekletildiğini söyledi.

Doğan, “Kültür mantarının tadı, tavuk eti gibidir. İstiridye mantarınınki ise et tadındadır. Zevkle üretim yaparak 20 ton ürün alıyorum” dedi.
Doğan, istiridye mantarının pazarda 12 liraya kadar satılığının altını çizdi.  

Hakkı Ovatman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç