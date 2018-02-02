İstiridye mantarına ilgi artıyor

Düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunda istiridye mantarının üretim teknikleri, toprak hazırlığı, gübreleme, kültürel bakım, bitki zararlıları ve mücadele yöntemleri anlatıldı. Kurs kapsamında istiridye mantarı üretimi yapan bir işletmeye teknik gezi düzenlenirken mantar yetiştirmek için gerekli olan havalandırma, ısıtma, nemlendirme gibi iklim faktörlerinin nasıl olması gerektiği gösterildi. Mantar yetiştiriciliğinin en önemli konusu olan kompost hazırlama işlemi de uygulamalı olarak kursiyerlere anlatıldı. Mantar yetiştiriciliği kursuna katılan 40 kursiyer tamamı kursu başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

Dar alanda üretimi yapılabilen ve halk arasında beyaz mantar olarak bilinen, aynı zamanda son yıllarda en çok üretilen ve tüketilen bir mantar türü olan istiridye mantarı, B vitaminin yanı sıra demir, bakır ve fosfor bakımından zengin olup, son derece kolay bir yöntemle üretilebiliyor.

Metin Akyürek

