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İstişare etmeyen gider

Yerel seçimlere yönelik hazırlıkların sürdüğü AK Parti’de, yeni seçilecek belediye başkanlarına yönelik önemli bir adım atılacak.

İstişare etmeyen gider

04 Eylül 2018 06:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde yerel yöneticileri ilgilendiren bir manifesto açıklayacak. Bu manifestoda AK Parti’nin yerel hizmetlerle ilgili prensipleri sayılacak ve belediye başkanlarının da bu prensiplere uyacağı belirtilecek. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için, belediye başkan adaylarından partinin belirlediği prensiplere uymalarını isteyeceklerini söyledi. Özhaseki “Manifestoda kurallar belirleyeceğiz. Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak. Parti prensiplerini dikkate almayan, genel merkezin uyarılını dinlemeyen, istişare etmeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda ise kanuni tedbir alacağız. Bunu da seçim öncesinde vatandaşa açıklayacağız. Belediyeler için partinin denetimi olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Parti uyarısını yapacak. Hata yapıyorsa uyaracağız. Buna rağmen olmuyorsa, görevinin sona ermesine bir yılda olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz” dedi.

 

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