İSTKA, Rude Goldberg Makinesi ile Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı'na yerini aldı

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarına katılan İSTKA, standında katılımcıları sürdürdüğü Ar-Ge ve Yenilik çalışmaları hakkında bilgilendirdi. İSTKA, stantta kurulan ve 'Prof. Zihni Sinir Proceleri' çizimlerinin gerçekleşmiş hali kabul edilen Rude Goldberg Makinesi ile de 2010 yılından bu yana Ar-Ge ve Yenilik çalışmalarını kapsayan 13 Mali Destek Programıyla desteklediği 285 projeden bir seçkiyi katılımcılara sundu. Topla çalışan makinede 16 aşama bulunuyor. Her aşamada İSTKA’nın desteklediği bir Ar-Ge projesi hakkında 4-5 saniyelik bilgi paylaşılıyor.

İSTKA kurulduğu 2009 yılından bu yana İstanbul'un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik projeler gerçekleştirdiğini bilgisini veren İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz, ''Şimdiye kadar 710 tane projeyi fonlamış durumdayız. Ar-Ge Fuarı'nda İSTKA olarak bulunuyoruz. Ar-Ge ve yenilik küresel ekonomide söz sahibi olabilmek için İstanbul'un dolayısıyla ülkemizin atması gereken adımlar'' dedi.

''Geliştirdiğimiz 13 program kapsamında 285 tane Ar-Ge ve yenilik projesini fonlamış durumdayız''

Ar-Ge ve yenilik konularına özel önem veriyoruz ve 6 yıldır bu konuda özel programlar geliştiriyoruz diyen Yavuz, ''Geliştirdiğimiz 13 program kapsamında 285 tane Ar-Ge ve yenilik projesini fonlamış durumdayız. Fuarda 'Zihni Sinir Makinesi'ni burada kurmak istedik. Aslında Ar-Ge'nin içersindeki bir felsefeyi anlatmak için bu makineyi kullanıyoruz. Çünkü bir şeyi icat etmek kolay bir süreç değil. İnişli- çıkışlı zorlukların olduğu, denemelerin bazen başarısızlıkla sonuçlandığı uzun ve meşakkatli bir süreç. Dolayısıyla bu makinenin bu fikri iyi yansıtacağını düşündük. Seçtiğimiz bir takım projeleri bu makine üzerinde tanıtıyoruz. Bunun içinde gen teknolojisine ilişkin fonladığımız proje var, siber güvenlikle ilgili proje var, meme kanseri taramasıyla ilgili proje var, biyomedikal teknolojilerin geliştirilmesi, ilaç alanında yeni buluşların yapılması gibi farklı projeler yer alıyor. Teknoloji transfer ofisleri kurulması anlamında İstanbul'daki pek çok teknoloji transfer ofisini destekledik. Bütün bunları bu fuarda yer alarak ziyaretçilere anlatmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Ar-Ge meşakkatli bir süreç ama mutlaka yapılması gereken bir süreç ifade eden Yavuz, üst gelir grubunda bir ülke olması için karma değerli ürün üretimine geçilmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, katma değerli bir ürün üretebilmek için mutlaka Ar-Ge, tasarım, pazarlama ve markalaşma gerektiğini söyledi.

Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı 5 Mayıs tarihine kadar İstanbul'da Pullman İstanbul Airport Otel'de devam edecek.

