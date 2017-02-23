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İsveç 54 Tunuslu mülteciyi geri gönderdi

İsveç hükümeti, illegal göçmenlerin bulunduğu sığınma merkezlerindeki 54 Tunuslu mülteciyi sınır dışı etti.Hükümet, 54 göçmeni özel bir uçakla Tunus'a geri gönderdi.

İsveç 54 Tunuslu mülteciyi geri gönderdi

23 Şubat 2017 18:48

İsveç hükümeti, Tunus Büyükelçiliğinin göçmenlerle ilgili olarak yetkililerin görüşme isteğini reddetmesi üzerine, kaçak göçmenlerin bulunduğu sığınma merkezlerindeki 54 Tunuslu mülteciyi sınır ışı etti. Hükümet, 54 göçmeni özel bir uçakla Tunus'a geri gönderdi.

 "Tunus Büyükelçiliğinin göçmenlerle ilgili görüşme yapma isteğini reddetti"

Tunus İnsan Hakları Gözlemci Teşkilatı Başkanı Mustafa Abdul Kebir, 3 haftan beri uyarıda bulunulmasına rağmen Tunus Büyükelçiliğinin göçmenlerle ilgili görüşme yapma isteğini reddettiğini söyledi. El Kebir, Tunus hükümetinin her bir illegal göçmen için 12 bin dinar vermek zorunda olduğunu söyledi.
 

Etiketler: İsveç, Tunus


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