İsveç Başkonsolosu Hyden: 'PKK terör örgütüdür'

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén’i makamında ağırladı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal’ın da eşlik ettiği ziyarette İsveç ve Türkiye arasında yerel yönetimler bazında gerçekleşebilecek iş birlikleri ele alındı. Konuk Başkonsolos Therese Hydén’e Kocaeli hakkında bilgi veren Başkan Karaosmanoğlu, yerel yönetimler olarak yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra dünyadaki son gelişmelerinde görüşüldüğü birliktelikte Başkonsolos Hydén, “İsveç olarak PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz” dedi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’yle İsveç Lund Üniversite Hukuk Fakültesi’ne bağlı RaoulWallenberg Enstitüsü arasındaki ‘İnsani Kentler Projesi’ iş birliği protokolü imzaladıklarını vurgulayan Karaosmanoğlu, “İş birliği protokolü kapsamında Türkiye’de belirlenen 10 belediyeyle ‘İnsani Kentler’ başlıklı bir proje yürütüyoruz” diye konuştu.

‘İnsani Kentler’ projesini kabul eden belediyelerle 5 başlık altında 3 yıl devam edecek bir sürecin takip edileceğini belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Çocuk Dostu Kent, Kadın Dostu Kent, Engelli Dostu Kent, Yaşlı Dostu Kent ve Mülteci-Göçmen Dostu Kent olmak üzere 5 ana başlıkta çalışma yürüteceğiz. Türkiye’deki İnsani Kentler’in yayılmasına destek olarak sosyal içermenin çeşitli dezavantajlı gruplar adına sağlanması, insan hakları norm ve prensiplerinin yerelleşmesi ve gündelik yaşama uyarlanması için metodolojik yaklaşımların geliştirilmesi hedeflenen projeyle, 3 yılın sonunda belediyelere ‘İnsani Kent’ unvanı ve sertifikasını projeyi birlikte yürüttüğümüz RaoulWallenberg Enstitüsü ile birlikte vereceğiz” şeklinde konuştu.

İsveç’in İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén’in Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu ziyaretinde dünyadaki gelişmeleri de ele alınırken, İsveç’te yaşayan yaklaşık 115 bin kişilik Türk toplumu ülkedeki en büyük gruplardan biri olarak ön plana çıktığını vurguladı. Büyükşehir ve halk arasındaki kuvvetli bağa değinen Başkonsolos Hydén, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halkla olan bağınızın bu kadar kuvvetli olmasını takdirle karşılıyorum. Bugün sizleri ziyaret etmekten dolayı şahsımı mutlu hissederken gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı da sizlere teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörle mücadelesi hakkında da konuşan Başkonsolos Therese Hydénn, “Avrupa Birliği gibi İsveç olarak bizlerde PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Birliktelik karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

Cihan Atik