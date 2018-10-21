İsveç Komedi Festivali 'Ay lav yu' filmiyle kapandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi Skandia Sineması'nda gerçekleştirilen Uluslararası Komedi Filmleri Festivali'nde altı uzun metrajlı film sinemaseverlerle buluştu. Uluslararası Komedi Filmleri Festivali kapsamında “Ay lav yu” filmi gösterildi. Festivale bu sene Türkiye, İran, Mısır'dan birer, İngiltere'den 3 film katıldı.

Filmin Galasında festivale özel davetli olarak gelen filmin senarist ve yönetmenliğini yapan Sermiyan Midyat filmi seyirci ile beraber izledi.

Gösterim öncesi Midyat seyirciyi selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Sermiyan Midyat, festivale katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirttiği konuşmasında yaptığı esprilerle seyirciden sık sık alkış aldı.

Metin Altınışık